Los 49ers lamentan la muerte repentina del ex All-Pro Aldon Smith a los 36 años

Aldon Smith, el problemático pero talentoso cazamariscales cuya prometedora carrera se vio descarrilada por problemas legales, murió a los 36 años.

Los 49ers de San Francisco anunciaron la muerte de Smith la noche del sábado. El equipo no reveló la causa del fallecimiento.

“Estamos devastados por el repentino y trágico fallecimiento de Aldon Smith”, señalaron los 49ers en un comunicado. “El innegable talento de Aldon y su absoluto dominio en el campo quedaron en evidencia desde el momento en que se unió a nuestra organización, tras registrar una de las mejores temporadas de novato que ha visto la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Más allá de su excelencia como jugador, Aldon será recordado por su sonrisa contagiosa que iluminaba cada lugar al que entraba”.

Los 49ers seleccionaron a Smith con la 11ma elección global procedente de Missouri en 2011, y tuvo un impacto inmediato en el equipo, ayudando a San Francisco a poner fin a una sequía de playoffs y a llegar al juego por el título de la Conferencia Nacional en cada una de sus primeras tres temporadas, con un viaje al Super Bowl.

Sumó 14 capturas como novato, cuando terminó segundo detrás de Von Miller en la votación al Novato Defensivo del Año de AP, y registró un récord de la franquicia de 19 1/2 capturas en 2012, cuando fue elegido All-Pro del primer equipo.

Sus 33 1/2 capturas en sus primeras dos temporadas son la mayor cifra en la historia de la NFL. Mantuvo ese ritmo con 4 1/2 capturas en los primeros tres partidos de 2013, antes de que comenzaran los problemas fuera del campo con un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol y una estancia en rehabilitación por abuso de sustancias que lo dejó fuera cinco partidos.

También fue arrestado esa temporada por un cargo relacionado con armas, pero regresó al campo.

“Estoy llegando”, comentó después de su periodo en 2013 en la lista de lesionados no relacionada con el fútbol americano. “Cada día es solo un paso más cerca de llegar a donde quiero estar. He recibido mucho apoyo, de mi familia, amigos, la organización, mis compañeros y todo. Y dice mucho que a la gente le importe lo que me pasa fuera del campo y que le importe quién soy como persona”.

Smith tuvo 3 1/2 capturas en los playoffs esa temporada, pero fue suspendido para los primeros nueve partidos de 2014 y nunca volvió a su nivel inicial de rendimiento debido a suspensiones y lesiones.

San Francisco lo dejó en libertad en agosto de 2015 tras otro cargo por conducir ebrio —su quinto arresto en tres años. Firmó con Oakland justo antes del inicio de la temporada 2015 y sumó 3 1/2 capturas en nueve partidos antes de ser suspendido nuevamente.

“Aldon vistió con orgullo los colores Plata y Negro, fue respetado por sus compañeros y se le extrañará profundamente”, expresaron los Raiders en un comunicado.

Smith solicitó su reincorporación a la NFL en 2016, pero al principio no se le permitió regresar. Los Raiders lo dejaron en libertad en 2018 tras un arresto por violencia doméstica. En ese caso se alcanzó un acuerdo de declaración de culpabilidad.

Finalmente fue reincorporado en 2020 y jugó 16 partidos con Dallas esa temporada, con cinco capturas.

Firmó con Seattle la temporada siguiente, pero fue arrestado otra vez por agresión y fue dado de baja durante el campamento de entrenamiento. Cumplió una condena de seis meses de cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol en 2023 y no volvió a jugar en la NFL.

Smith terminó su carrera con 52 1/2 capturas en 75 partidos.

En la universidad fue seleccionado al primer equipo All-Big 12 y recibió el premio al Liniero Defensivo del Año de Missouri en 2010.

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