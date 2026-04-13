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Trail Blazers vencen 122-110 a Kings, aseguran el 8vo puesto y un lugar en el play-in

KINGS-TRAIL BLAZERS
KINGS-TRAIL BLAZERS (AP)

Deni Avdija anotó 25 puntos y repartió 10 asistencias, Jrue Holiday sumó 23 unidades, y los Trail Blazers de Portland vencieron 122-110 a los Kings de Sacramento la noche del domingo para asegurarse el octavo puesto y un lugar en el torneo de play-in de la Conferencia Oeste.

Portland viajará a Phoenix para enfrentar a los Suns, séptimos preclasificados, la noche del martes, y el ganador avanzará a una serie de primera ronda contra los Spurs de San Antonio.

Donovan Clingan aportó 13 unidades y 11 rebotes, y Scoot Henderson añadió 15 tantos para Portland.

Precious Achiuwa registró 27 puntos y 11 rebotes, Nique Clifford consiguió 24 tantos y Maxime Raynaud terminó con 21, mientras los Kings empataron con el Jazz de Utah en el último lugar del Oeste con marca de 22-60.

Después de que los equipos terminaron el primer cuarto empatados a 33, Portland amplió su ventaja en el segundo cuarto, rematado por un triple de Matisse Thybulle sobre la bocina del descanso, que le dio a los Blazers una ventaja de 77-57.

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Los Kings firmaron una racha de 8-0 para abrir la segunda mitad y poner el marcador 77-65, lo que obligó a un tiempo muerto de los Blazers con 9:55 por jugar en el tercer cuarto. Los Kings siguieron haciendo sufrir a Portland cuando una clavada de Raynaud dejó el marcador 81-74, lo que forzó otro tiempo muerto de los Blazers con 6:43 restantes en el tercero.

Un rebote ofensivo y canasta de Robert Williams III tras el tiempo muerto puso el 83-74. El cuarto triple de Avdija en el partido amplió la ventaja a 86-74 con 6:03 por jugar en el tercero. Una jugada de tres puntos de Henderson estiró la ventaja de Portland a 94-81 con 2:40 restantes en el tercer cuarto. Los Blazers mantuvieron una delantera de 96-84 al entrar al último cuarto.

Tiros libres de Raynaud recortaron la ventaja de Portland a 110-101 con 6:29 por jugar, pero esa fue la distancia más corta a la que llegaron los Kings.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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