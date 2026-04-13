Jokic anota 23 puntos en su 65to juego y Nuggets vencen a Spurs para colocarse terceros

Nikola Jokic anotó 23 puntos en la primera mitad de su 65.º partido para cumplir los requisitos de elegibilidad para premios de la NBA, y los Nuggets de Denver vencieron la noche del domingo por 128-118 a los Spurs de San Antonio para asegurar el tercer puesto de preclasificación en la Conferencia Oeste.

Denver tuvo a siete jugadores con cifras de dos dígitos, incluidos Julian Strawther con 25 puntos y Jonas Valanciunas, quien terminó con 16 puntos y 11 rebotes.

De'Aaron Fox anotó 24 puntos para liderar a San Antonio, que vio cortada una racha de tres victorias. Stephon Castle sumó 10 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias en su regreso tras ausentarse dos partidos por molestias en el pie izquierdo.

El All-Star de los Spurs Victor Wembanyama, quien alcanzó la elegibilidad para premios en su partido anterior, no jugó mientras se recupera de una contusión en una costilla izquierda.

Jokic no jugó la segunda mitad después de acertar 7 de 12 tiros de campo, con ocho rebotes, dos asistencias y un tapón en 18 minutos y 15 segundos.

Denver (54-28) recibirá al sexto preclasificado Minnesota (48-33) en la primera ronda de los playoffs.

Jones terminó con 13 puntos.

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