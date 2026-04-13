James anota 18 en 1ra mitad y Lakers se preparan para playoffs con triunfo 131-107 ante Jazz

LeBron James anotó 18 puntos, repartió seis asistencias y capturó cuatro rebotes en la primera mitad, y los Lakers de Los Ángeles se pusieron a punto para la postemporada con una victoria la noche del domingo 131-107 sobre el Jazz de Utah.

Rui Hachimura y Deandre Ayton aportaron 22 puntos y 10 asistencias cada uno. James y Luke Kennard no jugaron la segunda mitad como medida de precaución, y los Lakers cerraron la temporada regular con una racha de tres triunfos consecutivos. Terminaron cuartos en la Conferencia Oeste y se enfrentarán a Houston en la primera ronda de los playoffs.

Pese a saber que necesitaban tanto una victoria como una derrota de Denver ante San Antonio para asegurar el tercer puesto, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, manifestó que su grupo no podía preocuparse por factores fuera de su control.

James tomó el mando temprano con seis puntos y tres asistencias en los primeros siete minutos, incluidos robos en posesiones defensivas consecutivas que convirtió en una bandeja y un alley-oop para Ayton.

Nick Smith Jr. sumó 12 puntos después de firmar un contrato de dos años el domingo.

Oscar Tshiebwe registró 29 puntos y 17 rebotes por el Jazz, que terminó la temporada con 11 derrotas consecutivas como visitante.

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