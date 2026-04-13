Los Clippers vencen 115-110 a los Warriors y preparan revancha en el play-in

Bennedict Mathurin anotó 20 puntos, capturó nueve rebotes y repartió ocho asistencias saliendo desde la banca, y los Clippers de Los Ángeles derrotaron 115-110 a los Warriors de Golden State el domingo para preparar una revancha en el torneo de play-in.

Los Clippers se conformaron con el noveno puesto y recibirán a los Warriors, décimos preclasificados, el miércoles después de que Portland venciera a Sacramento 122-110 para quedarse con el octavo puesto. Los Clippers y los Trail Blazers terminaron con registros idénticos de 42-40, pero Portland ganó el desempate gracias a su mejor marca en la Conferencia Oeste.

Los Clippers comenzaron la temporada con marca de 6-21 y reaccionaron para ampliar a 15 temporadas su racha récord de la franquicia con un registro por encima de .500, la racha activa más larga de la NBA y la cuarta más extensa en la historia de la liga.

Stephen Curry anotó 24 unidades, con cuatro de nueve triples, para liderar a los Warriors, que terminaron con marca de 37-45. Curry estuvo limitado a 29 minutos tras haber jugado en cuatro de los últimos cinco partidos, luego de perderse los 27 anteriores por una lesión en la rodilla derecha.

La banca de los Clippers superó a los suplentes de los Warriors 71-56. Además de Mathurin, Bogdan Bogdanovic aportó 17 tantos, igualando su máximo de la temporada con cinco triples, incluidos tres consecutivos en el cuarto periodo.

John Collins sumó 18 puntos y nueve rebotes como uno de los seis Clippers que terminaron en doble dígito.

Kawhi Leonard no jugó por los Clippers para descansar lesiones en el tobillo y la muñeca, mientras que Draymond Green se perdió el partido por los Warriors debido a un fuerte dolor de espalda.

Los Clippers han ganado 11 de sus últimos 12 partidos en casa contra Golden State, incluidos nueve seguidos. Los Warriors no han vencido a los Clippers como visitantes desde el 28 de noviembre de 2021.

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