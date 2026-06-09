Trabajadores del estadio cerca de Los Ángeles logran acuerdo tentativo y evitan huelga

Los trabajadores del estadio que albergará partidos del Mundial cerca de Los Ángeles aseguraron que alcanzaron un acuerdo contractual provisional, con lo que se evita una huelga antes del partido inaugural de la anfitriona Estados Unidos contra Paraguay el viernes.

El sindicato anunció el acuerdo el martes en una conferencia de prensa y señaló que los trabajadores votarán el miércoles si ratifican el convenio.

Representante de 2.000 cantineros, meseros, cocineros y lavaplatos del SoFi Stadium en Inglewood, California, el sindicato votó la semana pasada para autorizar una huelga después de que las negociaciones del contrato se estancaran con Legends Global, el proveedor de servicios de alimentos del estadio.

Los trabajadores representados por UNITE HERE Local 11 manifestaron que buscaban aumentos salariales, protecciones frente a la subcontratación y seguridad laboral en medio del incremento de la aplicación de las leyes migratorias bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

“Este es un momento de mucho orgullo para todos nosotros”, manifestó Yolanda Fierro, encargada de llevar pedidos a los palcos del estadio. “De verdad queremos garantizar la seguridad de todos nuestros empleados”.

Kurt Petersen, copresidente de UNITE HERE Local 11, explicó que, según el acuerdo, los trabajadores conservarán el derecho a ir a la huelga en caso de una redada migratoria en el trabajo. Añadió que ese era el último asunto pendiente en las negociaciones con la empresa.

“Ningún otro convenio de negociación colectiva en el país preserva el derecho a la huelga en respuesta a redadas y ataques de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”, afirmó. “Esperamos no tener que usar nunca ese derecho”.

Se espera que el Mundial atraiga a millones de aficionados a partidos en todo Estados Unidos, Canadá y México, durante 39 días este verano.

El SoFi Stadium albergará ocho partidos durante el Mundial.

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Taxin informó desde Santa Ana, California.

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