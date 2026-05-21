Brandon Lowe pega jonrón dentro del parque y Piratas vencen 6-2 a Cardenales

Brandon Lowe conectó un jonrón dentro del parque y el dominicano Marcell Ozuna impulsó dos carreras para liderar a los Piratas de Pittsburgh a una victoria el jueves de 6-2 sobre los Cardenales de San Luis.

El novato Konnor Griffin amplió a ocho juegos su racha de imparables con un doble. También anotó una carrera y se robó una base. Griffin se fue de 13-6 en la serie y mejoró a 33-13 durante su racha.

Braxton Ashcraft (3-2) ponchó a nueve en siete entradas. Permitió una carrera con cuatro hits y dos bases por bolas.

Los Piratas ganaron su cuarta serie consecutiva como visitantes ante rivales de la División Central de la Liga Nacional.

Ozuna, exjugador de los Cardinals, conectó un sencillo con un out para remolcar a Spencer Horwitz y a Griffin, ampliando la ventaja a 4-1 en la sexta.

Henry Davis pegó un jonrón abriendo la séptima y Bryan Reynolds impulsó una carrera con un rodado para out, para poner el marcador 6-1.

Un jonrón con dos outs del panameño Iván Herrera en la tercera entrada empató el juego 1-1. Herrera también anotó en la octava con un sencillo de Jordan Walker.

Dustin May (3-5) lanzó 5 1/3 entradas, permitiendo cuatro carreras con seis hits y dos bases por bolas, mientras ponchaba a siete.

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