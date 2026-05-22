El toletero de los Rojos Eugenio Suárez fue activado de la lista de lesionados de 10 días

La ofensiva de los Rojos de Cincinnati, que ha tenido dificultades, recibió un impulso el viernes cuando el bateador designado venezolano Eugenio Suárez fue activado de la lista de lesionados de 10 días.

Suárez, quien firmó en febrero un contrato de agente libre por un año y 15 millones de dólares, había estado en la lista de lesionados desde el 25 de abril por una leve distensión en el oblicuo izquierdo. Los Rojos lo reincorporarán gradualmente a la alineación.

“Vamos a tener que elegir bien nuestros momentos al principio. No queremos agotarlo. Probablemente juegue dos de tres este fin de semana. Tendremos que equilibrar todo eso”, dijo el mánager de los Rojos, Terry Francona.

Suárez tuvo un inicio lento en su regreso a los Rojos, con promedio de bateo de .231, tres jonrones y 11 carreras impulsadas en 25 juegos.

También el viernes, los Rojos colocaron al antesalista Ke’Bryan Hayes en la lista de lesionados de 10 días por un disco abultado en la zona lumbar, con efecto retroactivo al 21 de mayo. Hayes batea para .142, con dos jonrones y cinco carreras impulsadas en 44 juegos.

Después de comenzar la temporada con marca de 20-11, Cincinnati tuvo problemas sin Suárez. Sal Stewart, quien por lo general batea cuarto y con Suárez quinto, registró un promedio de .151 con un jonrón durante una racha de 18 juegos mientras Suárez estuvo fuera.

“Incluso tener su energía, esa energía positiva (de vuelta) ayuda. Y ojalá podamos recuperarlo sano”, señaló Francona sobre Suárez.

El primer juego de la serie de Cincinnati el viernes contra los Cardenales de San Luis fue pospuesto por lluvia y se reprogramó para el sábado a la 1:10 de la tarde EDT como parte de una doble cartelera dividida. El juego programado originalmente se mantuvo con inicio a las 7:15 de la tarde.

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