Los Piratas blanquean 7-0 a los Cardenales y cortan una racha de 4 derrotas
Spencer Horwitz conectó un jonrón, Konnor Griffin pegó cuatro sencillos y los Piratas de Pittsburgh vencieron 7-0 a los Cardenales de San Luis la noche del miércoles para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.
Carmen Mlodzinski (4-3) permitió cuatro hits y una base por bolas en cinco entradas para mejorar a 3-0 con una efectividad de 1,75 en 11 apariciones de por vida contra los Cardenales.
Yohan Ramírez, Evan Sisk, Justin Lawrence y Dennis Santana lanzaron cada uno una entrada de relevo sin permitir carreras por Pittsburgh, que concedió cinco imparables.
Los Piratas ganaban 3-0 cuando anotaron cuatro carreras en la octava entrada ante el relevista de los Cardenales Matt Svanson. Bryan Reynolds conectó un doble de dos carreras en el episodio.
Alec Burleson pegó un sencillo con un out ante Ramírez en la sexta entrada, Jordan Walker fue golpeado por un lanzamiento y Nolan Gorman recibió base por bolas para llenar la casa.
Sin embargo, Ramírez ponchó a Masyn Winn y retiró a César Prieto con un elevado profundo al jardín derecho que obligó a Jake Mangum a realizar una atrapada en barrida sobre la pista de advertencia.
Michael McGreevy (3-3) permitió tres carreras con 10 hits en cinco entradas y un tercio para cortar una racha de cuatro aperturas consecutivas en las que había permitido dos carreras en 24 entradas.
