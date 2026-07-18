Exdefensa español Capdevila pide ayuda a Trump para entrar a EEUU para ir a la final del Mundial

El exdefensor de España Joan Capdevila ha pedido ayuda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poder entrar en Estados Unidos y ver a España enfrentarse a Argentina en la final del Mundial del domingo, después de que se le negara la autorización para viajar una década después de haber jugado un partido de exhibición en Irán.

Capdevila ayudó a España a ganar en 2010 su único título del Mundial masculino, fue titular en la final contra Holanda y formó parte del equipo que conquistó el Campeonato Europeo de 2008.

Pero le preocupa perderse la final del domingo y se dirigió a Trump en una publicación en X, en la que indicó que su solicitud de entrada sin visa a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje del país (ESTA, por sus siglas en inglés) fue rechazada. Los visitantes de determinados países que quieren entrar en Estados Unidos sin visa solicitan el ingreso mediante el ESTA.

“¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump!”, publicó Capdevila en X el viernes por la noche: y añadió que su solicitud del ESTA fue denegada.

Capdevila también envió un mensaje aparte al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y etiquetó en su publicación al ministerio de deporte del gobierno español.

Capdevila, de 48 años, escribió que quiere estar en el partido en Nueva Jersey “con todos mis compañeros de 2010” para animar al actual equipo de España.

Hace diez años, Capdevila formó parte de un equipo de exhibición de leyendas de La Liga española que se enfrentó en Teherán a un conjunto de estrellas de Irán.

El Departamento de Estado de Estados Unidos permite que los viajeros de países del “programa de exención de visa” entren con un ESTA. Las normas del programa especifican los casos en los que los viajeros no son elegibles para el ESTA —uno de ellos es haber viajado a Irán después del 1 de marzo de 2011— y, en ese caso, “deben obtener una visa antes de viajar a Estados Unidos”.

Se ha solicitado un comentario al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que administra el programa de exención de visa y el ESTA. ___

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