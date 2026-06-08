Título de Zverev en Roland Garros recibe una acogida tibia en Francia por acusaciones en su contra

La victoria de Alexander Zverev en Roland Garros no dominó los titulares en Francia el lunes como normalmente se esperaría del campeón de individuales masculinos.

De manera más notable, su triunfo quedó reducido a una mención menor en la portada del diario deportivo L’Equipe, el principal periódico deportivo del país, que publicó un editorial en el que destacaba las acusaciones de violencia doméstica que ha enfrentado el jugador alemán.

Zverev ganó su primer título de Grand Slam el domingo en París al derrotar a Flavio Cobolli en cinco sets.

En cambio, L’Equipe dedicó su portada al equipo de balonmano de Metz, que se convirtió en el primer club francés en levantar el trofeo femenino de la Liga de Campeones. Solo había una pequeña foto de Zverev en la esquina superior izquierda de la página principal, con el titular: “Zverev, por fin un grande”.

Además de su cobertura de la final, L’Equipe publicó una columna de opinión titulada “Vivir con” que se centró en acusaciones pasadas contra el jugador alemán. Hace dos años, Zverev resolvió un caso de abuso doméstico tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con su expareja, quien lo acusó de agredirla.

Un tribunal de distrito en Berlín puso fin al juicio tras un acuerdo entre los fiscales estatales y los abogados de Zverev y de su expareja Brenda Patea. Zverev aceptó pagar multas de 150.000 euros (162.000 dólares) al Estado y 50.000 euros (54.000 dólares) a organizaciones benéficas.

Zverev había negado previamente una acusación de agresión formulada por otra mujer. Esas acusaciones fueron investigadas por la ATP, el circuito profesional masculino de tenis, pero el organismo indicó en enero de 2023 que no había pruebas suficientes.

“El contexto complica la recepción de su éxito”, escribió L’Equipe. “Según el derecho alemán, el pago de esta suma no constituye una admisión de culpabilidad. El procedimiento concluyó sin ninguna anotación en su historial penal. Sigue siendo presunto inocente en un caso que los tribunales ya no juzgarán. Todos tendrán que vivir con eso. Ella, él, tú, nosotros”.

El periódico dijo a The Associated Press que la decisión de no presentar a Zverev como su principal titular de portada estuvo vinculada principalmente a la abundancia de grandes eventos deportivos durante el fin de semana, incluido el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las últimas novedades del ciclismo de cara al Tour de Francia, así como al hecho de que un club francés había ganado la Copa de Europa de balonmano.

L’Equipe tampoco le dedicó su portada del sábado a la victoria de la rusa Mirra Andreeva en la final de individuales femeninos, y se centró en cambio en la nueva estrella francesa del ciclismo, Paul Seixas.

El año pasado, la portada del periódico mostró una foto a página completa de Carlos Alcaraz abrazando a Jannik Sinner tras su épica final masculina a cinco sets, considerada ampliamente como uno de los mejores partidos del Abierto de Francia de todos los tiempos. Una foto de Coco Gauff tras su victoria sobre Aryna Sabalenka en la final femenina había dominado la portada el día anterior.

Zverev se convirtió en apenas el tercer alemán en la era profesional (desde 1968) en ganar un título de Grand Slam y el primero desde Boris Becker en el Abierto de Australia de 1996. En Alemania, el tabloide Bild publicó una imagen de Zverev con el trofeo bajo el titular “Alexander el Grande”, pero era solo una de varias historias distintas en la portada y aparecía de forma llamativa junto a algunas noticias del equipo del Mundial. El canciller alemán Friedrich Merz felicitó a Zverev por su “magnífica victoria”.

“Esta actuación extraordinaria”, escribió Merz en redes sociales, “ha inspirado y entusiasmado a toda una nación”.

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James Ellingworth en Düsseldorf, Alemania, contribuyó a este reportaje.

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