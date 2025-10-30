Tiro de Ja Morant a 7,6 segundos del final da la victoria a Grizzlies sobre Suns 114-113

Ja Morant anotó 28 puntos, incluido un tiro en suspensión que puso a su equipo por delante con 7,6 segundos restantes, para llevar el miércoles a los Grizzlies de Memphis hacia un triunfo de 114-113 sobre los Suns de Phoenix.

Los Suns estaban detrás por 99-89 a mitad del cuarto periodo, pero se recuperaron para empatar a 108 con un tiro de Devin Booker a 2:23 minutos del final. Mark Williams realizó una clavada con 51,4 segundos para darle a Phoenix una ventaja de 113-112.

Los equipos intercambiaron posesiones sin anotar antes de que el español Santi Aldama encontrara a Morant para el tiro decisivo del encuentro. Booker, quien anotó 16 de sus 32 puntos en el último cuarto, efectuó un potencial triple ganador que rebotó en el aro al sonar la bocina.

Los Grizzlies han ganado seis seguidos contra los Suns.

El alero de Phoenix, Royce O'Neale, encestó un triple con 9:16 restantes para empatar el marcador a 87, pero los Grizzlies anotaron los siguientes siete puntos y mantuvieron la ventaja durante gran parte del cuarto.

Jaren Jackson Jr. anotó 18 puntos por Memphis. Aldama sumó 14 puntos, diez rebotes y cinco asistencias desde el banquillo.

