Butler y Curry llevan a Warriors a triunfo 98-79 ante Clippers para seguir invictos en casa
Jimmy Butler totalizó 21 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, y los Warriors de Golden State vencieron el martes 98-79 a los Clippers de Los Ángeles.
Stephen Curry añadió 19 unidades y ocho asistencias. Atinó siete de 15 disparos una noche después de que cuatro jugadores de los Warriors anotaron 20 puntos o más para vencer a Memphis.
Sin embargo, fue apenas la sexta vez en las 17 temporadas de Curry que no fue uno de esos jugadores.
Butler y Moses Moody encestaron triples al final del tercer periodo por los Warriors, quienes se valieron de una racha de 10-2 en los últimos 2:07 minutos para adelantarse por 78-63 al comenzar el cuarto.
Brandin Podziemski siguió una actuación de 23 puntos contra los Grizzlies con 12 unidades, mientras que Quinten Post sumó 12 puntos con cuatro triples y ocho rebotes.
James Harden anotó sus 20 puntos antes del descanso, mientras que Kawhi Leonard añadió 18 unidades y cinco rebotes en un encuentro que presentó un segundo cuarto de 13 tantos por parte de Golden State seguido por un tercer periodo de 14 puntos de los Clippers.
