Primera semana en la NBA deja un récord de 16 juegos de 40 puntos

Una semana después del inicio de la temporada de la NBA, las defensas están perdiendo. Y por mucho.

Si parece que nunca ha habido tantas actuaciones de alta anotación en los primeros días de una temporada, es porque esto es realmente sin precedentes. Hasta el martes, ya se han registrado 16 casos de jugadores anotando 40 o más puntos en un partido esta temporada.

Austin Reaves y Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles ya acumulan juegos de 40 puntos dos veces, y Tyrese Maxey de Filadelfia también ha logrado dos hasta ahora.

Los otros que lo han hecho hasta ahora esta temporada son: Aaron Gordon (Denver), Anthony Edwards (Minnesota), Cam Thomas (Brooklyn), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jamal Murray (Denver), Jaylen Brown (Boston), Lauri Markkanen (Utah), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Stephen Curry (Golden State) y Victor Wembanyama (San Antonio), quien lo hizo en su primer juego de temporada regular en ocho meses tras el susto de trombosis venosa profunda la temporada pasada.

“Sentí que necesitaba manifestar un mensaje a mis compañeros”, Wembanyama afirmó.

Parece que hay mucho de eso en el ambiente. Los jugadores están exteriorizando mensajes casi todas las noches hasta ahora esta temporada.

Todos estos partidos de grandes números están siendo algo eclipsados en este momento por la noticia de la semana pasada de que el entrenador de Portland, Chauncey Billups, y el escolta de Miami, Terry Rozier, estaban entre los arrestados por las autoridades federales por sus supuestas participaciones en esquemas relacionados con el juego. Hay dos casos diferentes; uno afirma que los acusados estaban involucrados en juegos de póker que usaban tecnología para defraudar a los jugadores, y el otro caso gira en gran medida en torno a dar información privilegiada a los apostadores que podrían usar para apostar en juegos de la NBA.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han solicitado más información a la NBA, y el comisionado Adam Silver —en declaraciones la semana pasada durante la primera transmisión de temporada regular de la NBA en Amazon Prime Video— se disculpó con los fanáticos porque el juego en la cancha no era la historia más importante en la liga en este momento.

Normalmente, ese sería ciertamente el caso, especialmente con los tipos de números que están surgiendo cada noche hasta ahora.

En promedio, hay 2.4 casos con un jugador como autor de 40 puntos en los primeros cuatro duelos de una temporada. El récord anterior para tales eventos era nueve, hace tres temporadas. El número de esta temporada es casi el doble de eso, y todavía quedan un par de días para que los jugadores sumen a ese total.

“Apenas va una semana... pero la explosión ofensiva no es nada nuevo en la liga. Creo que es un poco sorprendente aquí al principio de la temporada. No estoy seguro de si esa ha sido la tendencia en los últimos años”, comentó Jordan Ott, el entrenador de Phoenix.

Sus instintos son correctos. No ha sido el caso en los últimos años. O, realmente, en ningún momento en las 80 temporadas de baloncesto de la NBA.

Las estadísticas de principios de temporada se interpretan fácilmente de manera incorrecta; el tamaño de la muestra para todo es aún demasiado pequeño para sacar conclusiones absolutas. Pero al amanecer del martes, los juegos de la NBA esta temporada tenían un promedio de 236.6 puntos por juego. Eso es un aumento del 7.6% sobre lo que fue la puntuación en los primeros cuatro juegos para cada equipo la temporada pasada.

Los equipos están jugando más rápido y también están llegando a la línea de tiros libres. Los equipos están lanzando más tiros libres por juego —nuevamente, tamaño de muestra pequeño, pero aún así— que en cualquier momento en los últimos 30 años. Esa es una combinación bastante potente y la receta perfecta para que se anoten un montón de puntos, especialmente en esta era donde casi todos los jugadores de la liga son una amenaza de triples.

“Estamos manteniendo el ritmo del juego”, indicó Bam Adebayo, centro de Miami. El Heat —no conocidos por jugar súper rápido— anotaron más puntos en sus primeros tres encuentros esta temporada que en cualquier tramo de tres juegos de apertura en la historia de la franquicia.

Reaves facturó sus sus juegos de 40 o más puntos en noches consecutivas el domingo y el lunes, algo que nadie ha hecho tan temprano en una temporada desde que Shaquille O'Neal lo hizo para Orlando el 9 y 10 de noviembre de 1994 —el tercer y cuarto juego de esa temporada del Magic.

Cuatro de esos juegos fueron el lunes: Reaves anotó 41, Maxey 43, Murray 43 y Markkanen marcó 51.

"Lauri jugó genial, 51 puntos son muchos", manifestó Will Hardy, el entrenador del Jazz, afirmando lo obvio,

La cuestión es que los jugadores están haciendo que estas grandes noches parezcan tan fáciles en este momento.

Esta es la primera vez en la historia de la NBA con cuatro juegos de 50 puntos —los 51 de Markkanen, los 51 de Reaves el domingo, y el juego de 50 puntos de Gordon el jueves pasado junto con un juego de 55 puntos de Gilgeous-Alexander —el campeón anotador y MVP reinante de Oklahoma City— tan temprano en una temporada.

Reaves se unió a una lista corta de jugadores con 40 o más en noches consecutivas durante los primeros cuatro juegos de una temporada. O'Neal lo hizo, Michael Jordan lo hizo tres veces (1986, 1989, 1991), Reggie Theus lo hizo en 1982, y —¿quién más?— Wilt Chamberlain en realidad lo hizo en días consecutivos en 1961 y 1962.

Reaves se puso su capa de anotador por necesidad. Los Lakers están seriamente con pocas manos. LeBron James no ha debutado aún esta temporada y Doncic se perdió los juegos del domingo y lunes debido a lesiones también.

"Estoy cansado", señaló Reaves tras su actuación el lunes por la noche. "Pero por esto disputamos los partidos. Es divertido".

