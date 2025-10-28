Markkanen anota 51 puntos, su récord personal, y el Jazz vence 138-134 a los Suns en tiempo extra

Lauri Markkanen anotó un récord personal de 51 puntos, siendo el primer jugador del Jazz en alcanzar 50 en la temporada regular desde Karl Malone en 1998, y Utah venció 138-134 a los Suns de Phoenix en tiempo extra el lunes por la noche.

Markkanen ayudó al Jazz a recuperarse después de perder una ventaja de siete en los últimos 19 segundos del tiempo reglamentario, anotando siete puntos en el período adicional. También terminó con 14 rebotes.

Acertó los 17 tiros libres y superó su mejor marca anterior de 49 puntos establecida el 5 de enero de 2023. Fue la mayor cantidad de puntos por un jugador de Utah en la temporada regular desde que Malone anotó 56 contra Golden State el 7 de abril de 1998.

Keyonte George tuvo 26 unidades y diez asistencias, mientras que Walker Kessler sumó 25 puntos, 11 rebotes y cuatro bloqueos para el Jazz.

Devin Booker registró 24 de sus 34 puntos después del medio tiempo y Grayson Allen agregó 23 para los Suns. Jalen Green (isquiotibiales) y Dillon Brooks (ingle) estuvieron fuera para Phoenix, pero Mark Williams regresó de una lesión en la rodilla con 25 tantos y 11 rebotes.

George hizo un tiro en carrera con tablero a 40 segundos del final en el tiempo extra para romper el empate y Markkanen hizo dos tiros libres decisivos con 1,9 segundos restantes.

El Jazz (2-1), que se espera termine cerca del fondo de la NBA, están a un rebote de estar invictos (una derrota 105-104 ante Sacramento).

Los Suns (1-3) han perdido tres seguidos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes