Chloe Kim se lesiona el hombro en entrenamiento, pero espera competir en los Juegos de Invierno

La dos veces medallista de oro olímpica Chloe Kim afirmó el jueves que se dislocó el hombro durante un entrenamiento y no sabe si podrá competir en los Juegos de Invierno en Italia el próximo mes.

Kim publicó imágenes de su caída en el halfpipe en Laax, donde los mejores snowboarders del mundo competirán a finales de este mes en una importante preparación previa a los Juegos Olímpicos.

Ella expresó que se mantiene optimista y tiene un rango completo de movimiento en el hombro, y espera saber más después de las pruebas el viernes.

