Bogaerts y Miller guían a Padres a triunfo 4-1 sobre Marineros en inicio de la Copa Vedder

Xander Bogaerts conectó tres hits e impulsó tres carreras, y Mason Miller lanzó una novena entrada perfecta para los Padres de San Diego, que vencieron 4-1 a los Marineros de Seattle la noche del martes para su sexta victoria consecutiva y la novena en 10 juegos.

Miller hizo que el cubano mexicano Randy Arozarena elevara al jardín derecho, ponchó a Luke Raley e indujo a J.P. Crawford a roletear a la segunda base para apuntarse su quinto salvamento y ampliar a 29 2/3 su racha de entradas sin permitir carrera, la más larga activa en las Grandes Ligas y la tercera más extensa en la historia de los Padres. Miller ha ponchado a 20 de los 27 bateadores que ha enfrentado.

La racha de cuatro victorias seguidas de Seattle llegó a su fin. Esos triunfos fueron una barrida en casa contra Houston.

Los Padres se despegaron 3-1 en la tercera con cuatro hits ante Bryan Woo (0-2). El dominicano Ramón Laureano conectó un triple que pegó en la pared del jardín derecho con un out y anotó con el sencillo de su compatriota Fernando Tatis Jr. al jardín central. Fue la carrera impulsada número 400 en la trayectoria de Tatis, quien volvió al jardín derecho después de iniciar dos juegos consecutivos en la segunda base. ___

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