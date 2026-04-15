Azulejos castigan al bullpen de Cerveceros y ganan 9-7 en 10 innings; Milwaukee hila 6to revés

Vladimir Guerrero Jr. conectó un doble que impulsó la carrera de la ventaja en la décima entrada, y los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 9-7 a los Cerveceros de Milwaukee, quienes sufrieron su sexta derrota consecutiva.

La mala racha de Milwaukee es su más larga desde junio de 2023, cuando los Cerveceros también perdieron seis seguidos. Permitieron siete carreras en las últimas tres entradas y desperdiciaron una ventaja de 4-2.

Después de un alocado noveno inning en el que ninguno de los cerradores pudo sostener la ventaja, Toronto se fue al frente de manera definitiva en el décimo.

El doble del dominicano Guerrero con un out estrelló la bola en la pared del jardín izquierdo ante Garret Anderson (0-1) y remolcó al corredor automático Ernie Clement. Luego de que Anderson otorgó base por bolas intencional al quisqueyano Jesús Sánchez, Myles Straw añadió un doble de dos carreras para poner el duelo 9-6.

Milwaukee llevó la carrera del empate a la primera base en la parte baja de la décima antes de que Louis Varland (1-1) ponchara al dominicano Gary Sánchez para terminar el juego.

Jake Bauers conectó un jonrón de tres carreras y Sánchez añadió un cuadrangular solitario por Milwaukee. El venezolano Andrés Giménez y Daulton Varsho se volaron la cerca por Toronto.

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