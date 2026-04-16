Tigres amplían racha a 6 victorias al remontar en la 9na y superar 10-9 a Reales tras lluvia

Riley Greene conectó un doble que impulsó dos carreras para empatar el encuentro con dos outs en la novena entrada, y los Tigres de Detroit remontaron para superar el jueves 10-9 a los Reales de Kansas City.

Colt Keith siguió con el sencillo de la victoria de los encendidos Tigres en un juego alocado que se retrasó dos veces por la lluvia.

Dillon Dingler disparó un jonrón de dos carreras y Greene terminó con tres imparables por los Tigres, que dilapidaron una ventaja de cinco anotaciones pero se recuperaron para ganar su sexto duelo consecutivo.

El venezolano Salvador Pérez remolcó cuatro carreras por los Reales, incluido un jonrón de tres vueltas para coronar una séptima entrada de seis anotaciones que les dio ventaja de 8-6. Vinnie Pasquantino también se voló la barda, su primer jonrón de la temporada, y Bobby Witt Jr. conectó tres hits y anotó tres veces.

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