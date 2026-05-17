Thunder contra los Spurs podría ser un duelo épico en las finales del Oeste

No es un enfrentamiento único en las finales de la Conferencia Oeste, pero tampoco son las Finales de la NBA.

Puede que simplemente lo parezca.

En una esquina, Shai Gilgeous-Alexander y el campeón defensor Thunder de Oklahoma City y que esta temporada ganó 64 partidos. En la otra esquina, Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio, que terminaron con 62 victorias — incluyendo cuatro ante el Thunder. Ese es el duelo de las finales del Oeste, que inician el lunes en Oklahoma City.

“Solo las palabras —‘finales de conferencia’— son una locura. Es algo que escuché toda mi vida y ahora estar en ellas es simplemente especial”, indicó Wembanyama.

Esta es apenas la séptima vez en la historia de la NBA que una serie de playoffs presenta a dos equipos que ganaron al menos 62 partidos (o tuvieron un porcentaje de victorias equivalente de .756 o mejor, al tomar en cuenta los años sin un calendario de 82 juegos). Es la primera vez desde el enfrentamiento entre Chicago y Utah en las Finales de la NBA de 1998.

Los otros: Chicago-Utah en las finales de 1997, Chicago-Seattle en las finales de 1996, Boston-Lakers en las finales de 1985, Boston-Filadelfia en las finales de la Conferencia Este de 1981 y Lakers-Milwaukee en las finales del Oeste de 1972.

Los primeros cuatro enfrentamientos de ese tipo decidieron al campeón de la NBA de esa temporada, porque todos fueron en las finales. Los dos duelos previos de finales de conferencia entre equipos con registros tan buenos también terminaron llevando a campeonatos: los Celtics llevándose el título en 1981 y los Lakers en 1972.

“Tiene sentido porque ambos equipos se ganaron su lugar aquí. Quiero decir, así funciona. Tienes que ganar cuatro partidos para avanzar y luego tienes que ganar cuatro partidos otra vez —y si haces eso, estás en las finales de la Conferencia Oeste”, explicó el domingo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Y eso es lo que hace que tenga sentido. Es un equipo al que respetamos muchísimo. Sabemos de lo que son capaces. Es un rival increíblemente digno y vamos a necesitar estar en nuestra mejor versión para vencerlos, y lo entendemos”.

La serie

Es el primer enfrentamiento de playoffs entre los clubes desde 2016, cuando el Thunder venció a los Spurs en seis partidos en las semifinales de la Conferencia Oeste. Solo cinco jugadores de esa serie —Kevin Durant, Steven Adams, Russell Westbrook, Kyle Anderson y Kawhi Leonard— siguen jugando, pero no con estos equipos.

Los Spurs tuvieron marca de 4-1 contra el Thunder esta temporada, ganando tres de esos partidos por 10 o más puntos. El resto de la liga suma, en conjunto, seis victorias de ese tipo sobre Oklahoma City esta campaña.

Ventaja en esta ronda

El Thunder tiene una enorme ventaja en cuanto a experiencia a estas alturas de los playoffs.

Solo cinco Spurs actuales han anotado en un partido de finales de conferencia o de Finales de la NBA —y desde que empezó la postemporada solo uno de esos cinco, Luke Kornet, promedia más de 10 minutos por encuentro. Harrison Barnes está jugando 9,8 minutos por partido y Kelly Olynyk, Mason Plumlee y Bismack Biyombo, no están en la rotación habitual.

Pero el Thunder tiene a 12 jugadores que han anotado en estas instancias y la mayor parte de eso llegó durante el camino al título de la temporada pasada.

Oportunidad de hacer historia

Incluyendo el Juego 7 de las Finales de la campaña anterior, el Thunder ha ganado nueve partidos consecutivos de postemporada —tiene marca de 8-0 en estos playoffs.

Una victoria el lunes convertiría a este equipo de Oklahoma City en el 11º en la historia de la NBA en tener una racha de 10 triunfos en postemporada. El Thunder también podría convertirse en el octavo equipo en iniciar una postemporada con marca de 9-0.

“Todo lo que hemos hecho hasta ahora quedó atrás. Todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo”, aclaró Gilgeous-Alexander. “Nos quedan dos series por ganar hasta llegar a nuestro objetivo final y en eso es en lo que estamos enfocados”.

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