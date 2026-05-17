Jeffers y Clemens ayudan a los Mellizos a evitar la barrida y vencen 5-4 a Cerveceros

Ryan Jeffers conectó un jonrón para desempatar y Kody Clemens aportó dos dobles y dos carreras impulsadas el domingo, mientras los Mellizos de Minnesota derrotaron 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee para evitar una barrida de tres juegos.

Bailey Ober (5-2) permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas. Cinco relevistas trabajaron las últimas cuatro entradas, y el dominicano Luis García consiguió los últimos tres outs para su segundo salvamento.

Garrett Mitchell y Christian Yelich conectaron jonrones por los Brewers, que ganaron cada uno de los dos primeros juegos de la serie por una carrera.

Robert Gasser, de Milwaukee, llamado desde Triple-A Nashville para abrir el juego, cedió tres carreras —dos limpias— y tres hits en cuatro entradas.

Los dobles de Clemens en la primera y la tercera entradas ayudaron a los Twins a tomar una ventaja temprana de 3-1.

Los jonrones solitarios de Mitchell en la cuarta y de Yelich en la quinta igualaron el marcador.

Yelich estuvo en la alineación por primera vez desde el 12 de mayo, cuando regresó tras una ausencia de un mes por una distensión en la ingle y de inmediato presentó rigidez en la espalda.

El jardinero central de los Mellizos, Byron Buxton, se perdió su cuarto juego consecutivo por dolor en la cadera derecha.

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