Castellanos, Durán y Sheets disparan jonrones y Padres vencen a Marineros por 7-4

Nick Castellanos disparó un jonrón de tres carreras, Rodolfo Durán se voló la cerca para su primer hit en las Grandes Ligas y Gavin Sheets logró otro cuadrangular el sábado, en la victoria de los Padres de San Diego por 7-4 sobre los Marineros de Seattle.

Walker Buehler (3-2) permitió dos carreras en cinco entradas, y San Diego mejoró a un récord de 5-0 esta temporada ante su rival de la Costa Oeste. Los Padres aseguraron la serie de la temporada el viernes para quedarse con la Vedder Cup, nombrada en honor al vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, quien tiene vínculos con ambas ciudades.

Durán, receptor dominicano de 28 años que pasó 11 temporadas en las ligas menores, conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada para poner fin a una noche complicada de Logan Gilbert (2-4).

En la novena, Durán pegó un elevado profundo al jardín central y su compatriota Julio Rodríguez hizo una atrapada con un salto por encima de la barda para negarle al novato su segundo jonrón.

Sheets conectó un jonrón solitario en la segunda entrada. Tras un rodado productor del dominicano Miguel Andújar en la cuarta, Castellanos sacó la bola por el jardín central para su tercer jonrón de la temporada, lo que puso la pizarra 5-0.

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