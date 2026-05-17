Riley y Holmes guían a los Bravos a otra serie ganada con paliza 8-1 ante los Medias Rojas

Austin Riley conectó un jonrón de tres carreras, Grant Holmes lanzó seis entradas sin permitir anotaciones y los Bravos de Atlanta arrollaron 8-1 a los Medias Rojas de Boston el domingo para ganar otra serie.

Los Bravos, líderes de su división, se llevaron dos de tres ante Boston para su 13.ª victoria en 15 series esta temporada. Solo tienen una serie perdida, además de un empate en una serie de cuatro juegos.

Mike Yastrzemski también conectó un jonrón por Atlanta, que se adelantó 5-0 en las dos primeras entradas ante el dominicano Brayan Bello (2-5) en su cumpleaños número 27.

Holmes (3-1) permitió cinco hits y dio una base por bolas en una labor de 87 lanzamientos. El dominicano Reynaldo López añadió dos entradas sin carreras antes de que Tyler Kinley permitiera la única anotación de Boston con dos outs en la novena.

Fue otra apertura complicada para Bello, quien había lanzado bien en sus dos apariciones anteriores saliendo del bullpen después de un abridor. Ahora ha permitido 33 carreras limpias en 30 1/3 entradas como abridor.

Tras una fuerte lluvia, el juego se reanudó después de 33 minutos, pero el receptor venezolano de Boston, Carlos Narváez, fue retirado debido a dolor en un dedo.

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