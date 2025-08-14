Thomas Müller dice en broma que extraña a Manuel Neuer al iniciar aventura en Vancouver

Thomas Müller tiene mucho a lo que adaptarse con los Whitecaps de Vancouver después de 25 años en el Bayern Múnich.

Primero, tendrá que volar sin un viejo amigo.

A bordo del avión que lo llevaba a Canadá y a la MLS, Müller dijo en broma que era la primera vez en 15 años que volaba sin Manuel Neuer, el portero que ha sido su compañero de equipo durante mucho tiempo en el Bayern y en la selección nacional de Alemania.

“Estoy en mi vuelo a Vancouver. Estoy buscando al más grande de todos los tiempos", expresó Müller mediante un video en Instagram. "¿Pueden ayudarme? No puedo encontrarlo en ningún lado.

“Es mi primer vuelo sin Manuel Neuer desde hace quizás 15 años, no lo sé. Estoy muy emocionado de venir a Vancouver para jugar con los Whitecaps. Crucemos los dedos para mis primeros partidos. Nos vemos allí”.

El delantero de 35 años admitió sentirse “un poco nervioso”, en sus comentarios a la emisora alemana Sky Sport. “Es la primera vez en mucho tiempo que me uno a un nuevo equipo”.

Müller se unió a la academia del Bayern cuando tenía 10 años en 2000 y había pasado toda su carrera con el campeón alemán, ganando un récord de 13 títulos de la Bundesliga, dos Ligas de Campeones y la Copa del Mundo con Alemania en 2014.

En el Aeropuerto Internacional de Vancouver, los fanáticos vitorearon al futbolista y agitaron banderas cuando Müller caminó a través de las puertas corredizas después de pasar por aduanas. Luego se unió a los fanáticos en un restaurante del aeropuerto para ver a los Whitecaps enfrentarse al club Forge de la Liga Premier canadiense.

Fue el partido de ida de las semifinales del Campeonato Canadiense.

El último partido de Müller con el Bayern fue una derrota en cuartos de final ante el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes en Atlanta, después de una despedida de meses con el club bávaro.

El Bayern anunció en abril que no extendería su contrato. Müller dijo que entendía “incluso si esto no reflejaba mis deseos personales”.

Las semanas siguientes incluyeron escenas emotivas con compañeros de equipo, dirigentes del club y aficionados mientras Müller alcanzaba hitos personales —alcanzó su partido número 500 en la Bundesliga y el 750 en total para el Bayern— y la aventura concluyó con otro título alemán.

Vancouver dijo la semana pasada que Müller se unirá a los Whitecaps por el resto de la temporada en un puesto vacante en la plantilla, con una opción de Jugador Designado para 2026.

___

Fútbol AP: https://apnews.com/hub/soccer