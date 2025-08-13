Thomas Mueller bromea que extraña a Manuel Neuer al iniciar aventura en Vancouver

Thomas Mueller tendrá que adaptarse a muchas cosas con los Vancouver Whitecaps después de 25 años en el Bayern Múnich.

Lo primero, volar sin un viejo amigo.

A bordo del avión que lo lleva a Canadá y a la MLS, Müller bromeó que era la primera vez en 15 años que volaba sin Manuel Neuer, el arquero que ha sido su compañero de equipo durante mucho tiempo en el Bayern y en la selección nacional de Alemania.

"Estoy en mi vuelo a Vancouver. Estoy buscando al GOAT. ¿Puedes ayudarme? No puedo encontrarlo por ningún lado”, dijo Mueller en un video en Instagram.

“Es mi primer vuelo sin Manuel Neuer desde hace quizás 15 años, no lo sé", añadió Estoy muy emocionado de venir a Vancouver para jugar con los Whitecaps. Crucemos los dedos para mis primeros partidos. Nos vemos allí”.

El delantero de 35 años admitió sentirse “un poco nervioso” en una entrevista con la emisora alemana Sky Sport. “Es la primera vez en mucho tiempo que me uno a un nuevo equipo”.

Mueller tenía 10 años cuando ingresó a la academia del Bayern en el 2000 y había pasado toda su carrera con el campeón alemán, totalizando un récord de 13 títulos de la Bundesliga, dos Ligas de Campeones y la Copa del Mundo con Alemania en 2014.

Su último partido para el Bayern fue la derrota en cuartos de final ante el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes en Atlanta, después de una despedida de meses del club. El Bayern anunció en abril que no extendería su contrato. Mueller expresó que entendía “incluso si esto no reflejaba mis deseos personales”.

Las semanas siguientes fueron de varios momentos emotivos con compañeros de equipo, dirigentes del club y aficionados mientras Mueller alcanzaba hitos personales —disputó su partido número 500 en la Bundesliga y el número 750 en total para el Bayern— y lo coronó con otro título de la Bundesliga.

Vancouver anunció la semana pasada que Mueller se unirá a los Whitecaps para el resto de la temporada mediante una vacante que se abrió en la plantilla, teniendo una opción de jugador franquicia para 2026.

