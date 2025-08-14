Lowe y Caminero conectan jonrones de 2 carreras en victoria 8-2 de Rays sobre Atléticos

Brandon Lowe y el dominicano Junior Caminero conectaron jonrones de dos carreras, Drew Rasmussen lanzó seis entradas y los Rays de Tampa Bay doblegaron el miércoles 8-2 a los Atléticos.

El jonrón de Lowe en la segunda entrada contra J.T. Ginn (2-5) —su 24º de la temporada— puso el encuentro 6-0. Caminero logró su cuadrangular en la novena.

Rasmussen (10-5) alcanzó la decena de victorias por segunda vez en su carrera, pero vio concluida su racha sin permitir anotación, la mejor de la Liga Americana, en 17 innings y un tercio, cuando Lawrence Butler conectó un jonrón de dos carreras en el tercer acto.

Fue el primer extrabase permitido por Rasmussen en sus últimos cuatro inicios.

Caminero, Josh Lowe y Jake Mangum remolcaron sendas carreras en la parte alta de la primera entrada y Mangum anotó gracias a un error en un tiro.

Ginn permitió seis hits y seis carreras —cinco de ellas limpias— en dos entradas.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 5-2. Los dominicanos Caminero de 5-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Christopher Morel de 1-1. El venezolano Everson Pereira de 1-0.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 3-0. El colombiano Gio Urshela de 3-1 con una empujada.

