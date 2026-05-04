El novato estrella de la NBA Cooper Flagg recibe un aventón del novato de NASCAR Connor Zilisch

El novato estrella de la NBA Cooper Flagg dio una vuelta rápida en la pista el domingo antes de la carrera de NASCAR en Texas con otro joven de 19 años, el novato de la Cup Series Connor Zilisch.

Una semana después de ser nombrado Novato del Año de la NBA, el alero de 2,06 metros de los Mavericks de Dallas fue el conductor honorario del auto de seguridad para la carrera en Texas.

Pero varias horas antes de encabezar el pelotón de 38 autos hacia la bandera verde en el óvalo de 1,5 millas, Flagg fue el pasajero en ese Chevrolet Corvette 2026. En ese momento lo conducía Zilisch, quien disputa su primera temporada completa en la Cup con Trackhouse Racing después de ganar 10 carreras el año pasado en la serie de segundo nivel de NASCAR.

“Fuimos bastante rápido, y creo que durante la mitad del recorrido estaba más asustado por lo que estaba pasando. Nunca había estado en un auto yendo tan rápido, así que estuvo bastante genial”, comentó Flagg.

Zilisch conducía muy por encima de las 100 mph mientras le daba a Flagg una mirada de cerca a la pista.

Entonces, ¿de qué hablan un par de chicos de 19 años mientras dan vueltas a la pista?

“No sé mucho de carreras, pero creo que el poder conectar por el hecho de que ambos somos jóvenes en nuestros respectivos deportes... eso estuvo muy bien, y poder hablar con alguien que está pasando por muchas cosas similares en un momento de tu vida. Simplemente no hay muchas personas que hayan pasado por este tipo de cosas a esta edad, así que creo que estuvo bien conectar por eso”, expresó Flagg.

Fue la primera vez que Flagg, quien nació y creció en Maine, asistía a cualquier pista de NASCAR. Pero sus padres, en 1999, empezaron a ir con regularidad a carreras en el New Hampshire Motor Speedway, y su piloto favorito era Tony Stewart.

Flagg contó que sus padres, que estaban con él, no habían ido a una carrera de NASCAR desde hacía un tiempo porque se mantuvieron ocupados siguiéndolo a él y a sus dos hermanos. Durante su visita a Texas, pudieron reunirse en persona con el siete veces campeón de la Cup Jimmie Johnson, el cuatro veces campeón Jeff Gordon y el propietario-piloto Denny Hamlin.

En las vueltas de calentamiento, Hamlin condujo su Toyota No. 11 de Joe Gibbs Racing junto al auto de seguridad manejado por Flagg. Luego Hamlin se rezagó y se acercó al parachoques antes de acomodarse de nuevo en la segunda fila y en su puesto de salida, cuarto, para la bandera verde.

Flagg estableció una serie de récords como adolescente en la NBA y superó por poco a su excompañero de Duke Kon Knueppel para el premio al novato de la NBA anunciado el lunes pasado. Flagg fue el primer novato desde Michael Jordan —hoy propietario en NASCAR— en 1984-85 en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes