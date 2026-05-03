Reales limitan a Marineros a 4 hits en triunfo 4-1 y barrida en 3 juegos

Vinnie Pasquantino anotó la carrera de la ventaja en una cuarta entrada de tres carreras y los Reales de Kansas City limitaron a apenas cuatro hits para imponerse el domingo 4-1 a los Marineros de Seattle.

Kris Bubic (3-1) lanzó siete entradas, permitió cuatro hits y una carrera limpia, y ponchó a siete para completar una barrida de tres juegos.

La única carrera de Seattle llegó en la tercera, cuando el venezolano Leo Rivas anotó gracias a un rodado de selección del fildeador de Josh Naylor.

El abridor dominicano de los Marineros, Luis Castillo (0-3), dio base por bolas a Carter Jensen con las bases llenas para empatar el juego.

Después, Isaac Collins elevó una pelota al jardín central para que el venezolano Salvador Pérez anotara desde tercera, mientras Pérez apenas superó el tiro al plato del dominicano Julio Rodríguez.

En seis entradas, Castillo permitió cuatro carreras limpias con seis hits y dos bases por bolas, además de cinco ponches. Nick Davila lanzó la novena en su debut en las Grandes Ligas.

Daniel Lynch IV ponchó a tres en 1 1/3 entradas para conseguir su primer salvamento de la temporada.

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