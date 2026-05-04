Un duelo francés enciende el Oeste: Wembanyama y Gobert abren serie el lunes

Rudy Gobert lo supo mucho antes que el resto del mundo.

Victor Wembanyama tenía apenas 13 años cuando Gobert oyó hablar de él por primera vez. Gobert no tardó en ver el enorme potencial de su compatriota francés. Cuando hablaban, Wembanyama hacía las preguntas y Gobert le daba las respuestas.

“Y el resto es historia”, comentó Gobert.

El mundo del baloncesto ahora es plenamente consciente de lo que Gobert vio en Wembanyama hace años. Un pívot francés estará entre los cuatro mejores equipos de la NBA dentro de un par de semanas; cuál de los dos será dependerá del resultado de una serie de semifinales de la Conferencia Oeste entre los Spurs de San Antonio de Wembanyama y los Timberwolves de Minnesota de Gobert. El primer juego se disputa el lunes por la noche en San Antonio.

“Estoy muy, muy orgulloso y estoy muy emocionado de verlo crecer cada día, de ver cómo su trabajo da frutos”, afirmó Gobert. “Más allá del talento, es alguien que tiene un alma muy única, una mente muy única y nada es casualidad. No es casualidad que esté teniendo el éxito que está teniendo”.

Nunca ha habido una serie de playoffs que trate por completo de un duelo uno contra uno, aunque es fácil entender por qué tanta atención se centrará en el componente Wembanyama vs. Gobert de estos partidos.

Es razonable pensar que muchos aficionados al baloncesto se enteraron de Wembanyama cuando se difundió, hace seis años, el ya infame video de un partido de 2 contra 2 en el que aparecían él y Gobert. Las primeras tres canastas del clip fueron de Wembanyama: encestó dos tiros en suspensión por encima de Gobert y luego se desmarcó para una volcada.

Wembanyama es ahora jugador defensivo del año y finalista al MVP, una auténtica superestrella. Pero todavía le pide consejos a Gobert, incluida una consulta reciente sobre qué filtro de agua usa Gobert en su casa. Un detalle pequeño, sí, pero una muestra de que la sed de conocimiento de Wembanyama sigue intacta.

“Ha significado mucho como modelo a seguir”, expresó Wembanyama. “Hay muchas (formas) en las que me inspiró y creo que debería inspirar a más gente en cuanto a cuidar el cuerpo. Debería ser un modelo para todos los hombres altos. Así que diría que eso es lo principal”.

Minnesota intenta llegar a las finales de la Conferencia Oeste por tercera temporada consecutiva, mientras que San Antonio busca su primer viaje allí desde 2017. Los Timberwolves encontraron la manera de derrotar a Denver, tercer preclasificado, en la primera ronda, y lo cerraron incluso después de que Donte DiVincenzo se rompiera el tendón de Aquiles y Anthony Edwards quedara fuera por una lesión de rodilla.

DiVincenzo no volverá a jugar el resto de la temporada; Edwards está fuera a corto plazo y se cree que tendrá la oportunidad de regresar en algún momento de esta serie, posiblemente tan pronto como en el primer juego, después de que Minnesota lo incluyera como “cuestionable” por su lesión en la rodilla izquierda. Y los Spurs insisten en que no tendrán una falsa sensación de seguridad solo porque los bases que normalmente son titulares en Minnesota estén fuera o lesionados.

“Defienden. Son físicos. Intentan imponerte esa voluntad e imponerte su voluntad y su competitividad”, señaló el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Y tienen a muchos jugadores que se enorgullecen de eso”.

La serie

Minnesota tuvo marca de 2-1 contra San Antonio esta temporada, y Edwards fue sin duda una de las principales razones: promedió 36,7 puntos en los tres partidos, con 58% de acierto en tiros de campo y 52% en triples.

Los Spurs bloquearon apenas siete tiros contra los Timberwolves, por mucho el total más bajo que tuvieron ante cualquier rival de la Conferencia Oeste esta temporada. Wembanyama apareció solo en dos de esos tres partidos, pero aun así es una señal de que Minnesota probablemente eligió el tiro correcto más veces de lo habitual.

“Van a ser decisiones que tomes en la pintura”, dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch. “Todo se va a reducir a eso”.

Wemby vs. Gobert

Los pívots franceses se han enfrentado ocho veces en temporada regular, y ambos pueden presumir.

Los equipos de Gobert tienen marca de 6-2 en esos partidos. Wembanyama ha anotado 20 o más puntos en cinco de esos enfrentamientos.

Lo que dicen las casas de apuestas

Los Spurs son amplios favoritos en la serie: las casas de apuestas los tienen en -2000 para ganar, lo que significa que una apuesta de 100 dólares con esas cuotas le daría al apostador apenas 5 dólares de ganancia.

Las cuotas de los Timberwolves al inicio de la serie son +950; eso significa que una apuesta de 100 dólares devolvería 1.050 dólares.

El 2 vs. el 6

Esta es la 19na vez en este formato de playoffs —vigente desde 1984— en la que un equipo sexto sembrado se enfrenta al segundo en los playoffs de conferencia.

Ha habido cuatro sorpresas en esos cruces:

— 2024, Indiana derrotó a Nueva York 4-3.

— 1995, Houston derrotó a Phoenix 4-3.

— 1989, Chicago derrotó a Nueva York 4-2.

— 1984, Phoenix derrotó a Utah 4-2.

Días ajetreados en Minnesota

A partir del domingo, podría haber un partido de los Timberwolves o un partido del Minnesota Wild en los playoffs de la Copa Stanley en 10 de los próximos 11 días (suponiendo que esas series no terminen en barridas). El Wild juega contra el Colorado Avalanche en las semifinales del Oeste.

Los equipos de Minnesota juegan sus partidos como locales en recintos distintos —el Wild juega en St. Paul—, pero si ambas series se extienden a seis partidos, entonces los Timberwolves y el Wild serán locales el 15 de mayo para los sextos juegos.

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