Mellizos llaman a Pablo López para abrir ante Reales tras tres meses fuera por lesión

Los Mellizos de Minnesota trajeron de vuelta al lanzador derecho Pablo López de su asignación de rehabilitación y lo reincorporaron de la lista de lesionados de 60 días el viernes y estará en el montículo para iniciar una serie de tres juegos contra los Reales de Kansas City.

El pitcher venezolano se perdió tres meses debido a una distensión del músculo redondo mayor en su hombro con el que lanza después de experimentar molestias durante su última apertura para los Mellizos el tres de junio. López, que fue elegido al Juego de Estrellas en el 2023, hizo tres aperturas de rehabilitación para St. Paul de la Triple-A, registrando una efectividad de 3.18 en 11 1/3 entradas.

Antes de la lesión, López tenía un récord de 5-3 con una efectividad de 2.82 en 11 aperturas con un promedio de bateo de .225 para los Mellizos. La temporada del equipo se desmoronó poco después de que él quedara fuera de juego, y cambiaron a diez jugadores de su roster de Grandes Ligas durante la semana previa a la fecha límite.

