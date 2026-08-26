Premios, formato y equipos del Abierto de EE. UU. de dobles mixtos, incluidos Serena Williams y Carlos Alcaraz

El prestigioso torneo de dobles mixtos del US Open ya está en marcha, con varias parejas estrella en acción en Flushing Meadows.

Serena Williams, que regresó al tenis en junio, formó pareja con el vigente campeón individual masculino, Carlos Alcaraz, en Nueva York, pero este dúo de alto perfil no pudo con Belinda Bencic y Flavio Cobolli en los cuartos de final.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y quien fue campeón de Grand Slam 24 veces, Novak Djokovic, eran la primera cabeza de serie, pero perdieron en la primera ronda, mientras que la pareja estadounidense formada por Jessica Pegula y Taylor Fritz fue la segunda cabeza de serie.

La pareja italiana de dobles formada por Sara Errani y Andrea Vavassori, campeonas defensoras del título, también quedó eliminada prematuramente.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la competición de dobles mixtos del US Open.

¿Cuándo es?

El cuadro principal comienza el martes 25 de agosto con la primera ronda y los cuartos de final. El juego comienza a las 9:00 a. m. (CST) en el estadio Arthur Ashe y a las 8:00 a. m. (CST) en el estadio Louis Armstrong.

Las semifinales y la final serán el plato fuerte de una sesión nocturna especial en el estadio Arthur Ashe el miércoles 26 de agosto, a partir de las 5:00 p. m. (CST).

¿Cuál es el cuadro?

Primera ronda

Katerina Siniakova/Henry Patten vencieron a Aryna Sabalenka/Novak Djokovic [1] 1-4, 4-2, 2-10

Elina Svitolina/Gael Monfils vencieron a Alexandra Eala/Felix Auger-Aliassime 4-1, 4-1

Belinda Bencic/Flavio Cobolli [4] vencieron a Taylor Townsend/Alexander Zverev 4-2, 4-2

Serena Williams/Carlos Alcaraz vencieron a Erin Routliffe/Lloyd Glasspool 5-3, 4-1

Karolina Muchova/Jakub Mensik vencieron a Kristina Mladenovic/Marcelo Arévalo 4-1, 2-4, 10-7

Emma Navarro/Tommy Paul vencieron a Amanda Anisimova/Learner Tien [3] 5-3, 4-2

Mirra Andreeva/Andrey Rublev vencieron a Sara Errani/Andrea Vavassori 1-4, 4-1, 11-9

Diana Shnaider/Casper Ruud vencieron a Jessica Pegula/Taylor Fritz [2] 4-2, 4-1

Cuartos de final

Svitolina/Monfils vencieron a Siniakova/Patten 5-4, 4-5, 10-8

Bencic/Cobolli [4] vencieron a Williams/Alcaraz 5-4, 4-1

Muchova/Mensik vencieron a Navarro/Paul 4-1, 5-3

Andreeva/Rublev vs Shnaider/Ruud 4-1, 4-5, 10-4

Semifinales

Svitolina/Monfils contra Bencic/Cobolli [4]

Muchova/Mensik contra Andreeva/Rublev

¿Cuál es el formato?

En todos los partidos hasta la final, los encuentros serán al mejor de 3 sets, con sets a cuatro juegos y un desempate a 10 puntos en lugar de un tercer set.

La final se disputará al estilo tradicional, a seis juegos y con un desempate a 10 puntos, en lugar de un tercer set.

Todos los partidos se disputarán con deuce con muerte súbita.

Sara Errani y Andrea Vavassori ganaron la nueva modalidad de dobles mixtos del año pasado ( Getty )

Premio en metálico

Ronda 1 (clasificatoria) - $10.000

Ronda 2 (clasificatoria): $20.000

Ronda 1 (cuadro principal): $40.000

Cuartos de final: $120.000

Semifinales: $250.000

Finalista: $500.000

Ganador: $1.000.000

¿Dónde puedo verlo?

En Estados Unidos, ESPN2 ofrecerá la cobertura en directo, mientras que la final se podrá ver en ESPN y ESPN+.

En México, estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+.

Traducción de Olivia Gorsin