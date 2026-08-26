Francisco Lindor guía a renacidos Mets a triunfo 3-2 sobre líderes Cerveceros en 10 innings

Francisco Lindor se zambulló como campocorto para realizar una atrapada con las bases llenas en el noveno inning y aprovechó un tiro errado en el décimo para anotar la carrera con que los Mets de Nueva York superaron el martes 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

El boricua Lindor y el cubano Luis Robert Jr. conectaron vuelacercas por los colistas Mets (60-72), que tienen marca de 13-6 desde que realizaron una gran venta en la fecha límite de canjes.

El jonrón de Lindor fue su 154º con Nueva York, con lo que empató a Dave Kingman en el sexto lugar de la lista histórica de la franquicia.

Carson Benge logró su 11º juego de tres hits con los Mets, la mayor cantidad entre los novatos de las Grandes Ligas.

En una jornada en que los Mets dieron descanso a un par de relevistas de alta exigencia en su renovado bullpen, Austin Warren fue enviado a la lomita en la novena para proteger una ventaja de 2-1.

Permitió un doble del venezolano William Contreras en el comienzo de la entrada y del emergente Christian Yelich, lo que empató la pizarra y dejó corredores en segunda y tercera sin outs.

Pero los Cerveceros (81-51), líderes de las Grandes Ligas, nunca pudieron anotar la carrera de la ventaja. Con las bases llenas y dos outs, David Hamilton conectó una línea frente al zurdo Jefry Yan que Lindor atrapó de revés al lanzarse hacia su derecha.

El dominicano Yan golpeó jubiloso el césped y Lindor gritó para celebrar. Pero luego, el boricua fue sorprendido fuera de la primera base por el cerrador Trevor Megill para terminar la parte baja de la novena.

Jonathan Pintaro (2-0) dejó a dos en base en una décima entrada sin hits, y Megill llenó las bases con un out en la parte baja mediante un boleto intencional a Benge y uno no intencional a Robert.

El dominicano Christopher Morel pegó un rodado abierto por tercera, y Lindor anotó cuando el tiro de Hamilton al plato se fue desviado.

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