¿Cuándo es el Six Kings Slam? Horario, cuadro confirmado y dónde verlo

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic están listos para disputar la última edición del Six Kings Slam en Arabia Saudita.

El torneo de exhibición, en el que participarán seis jugadores, se celebrará durante tres días en Riad y ofrecerá a todos los competidores una cuota de participación de 1,5 millones de dólares, más 4,5 millones adicionales para el ganador final.

Taylor Fritz y Alexander Zverev también jugarán en el evento de 2025, y Stefanos Tsitsipas reemplazará a Jack Draper, que se lesionó. A partir del miércoles, la plataforma de streaming Netflix transmitirá en vivo todos los partidos.

Sinner derrotó a Alcaraz en la final del año pasado para ganar la edición inaugural del Six Kings Slam, que también contó con un enfrentamiento final entre Djokovic y Nadal.

Al tratarse de una exhibición, el Six Kings Slam no ofrece puntos para la clasificación. Se trata del acontecimiento de tenis masculino de mayor repercusión que se celebra en Arabia Saudita, país al que a menudo se ha acusado de utilizar el deporte y el espectáculo para encubrir su historial de derechos humanos.

Riad también acoge las WTA Finals de final de temporada, que tendrán lugar a partir del 1 de noviembre y en las que las ocho mejores jugadoras del mundo competirán por el premio de fin de año.

¿Cuál es el cuadro del Six Kings Slam?

Novak Djokovic (24 veces campeón de un Grand Slam)

Carlos Alcaraz (seis veces campeón de un Grand Slam)

Jannik Sinner (cuatro veces campeón de un Grand Slam)

Alexander Zverev (tres veces finalista de un Grand Slam)

Taylor Fritz (finalista del Abierto de Estados Unidos 2024)

Stefanos Tsitsipas (dos veces finalista de un Grand Slam)

¿Cuál es el cronograma del Six Kings Slam?

Miércoles 15 de octubre

A partir de las 10:30 a. m., hora de México

Cuartos de final 1: Alexander Zverev contra Taylor Fritz

No antes de las 12 p. m., hora de México

Cuartos de final 2: Jannik Sinner contra Stefanos Tsitsipas

Jueves 16 de octubre

A partir de las 10:30 a. m., hora de México

Cuartos de final 1: Carlos Alcaraz contra Zverev/Fritz

Cuartos de final 2: Novak Djokovic contra Sinner/Tsitsipas

Sábado 18 de octubre

A partir de las 10:30 a. m., hora de México

Partido por el tercer puesto: por confirmar

Final: por confirmar

¿Dónde puedo ver el Six Kings Slam?

El Six Kings Slam se transmitirá en vivo por Netflix. No es un evento de “pago por evento” y está disponible para los clientes de Netflix sin costo adicional.

¿Cuál es el premio del Six Kings Slam?

Cuota de participación: 1,5 millones de dólares

Campeón 2025: 4,5 millones de dólares

Traducción de Olivia Gorsin