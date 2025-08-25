Programa y orden de juego del segundo día del US Open, con Venus Williams y Carlos Alcaraz
La primera ronda del US Open continúa en Nueva York
Carlos Alcaraz, Jack Draper y Venus Williams estarán en acción durante el segundo día del US Open.
Alcaraz, campeón del US Open en 2022, se enfrentará en su debut al potente sacador estadounidense Reilly Opelka, en un duelo que podría resultar complicado en el estadio Arthur Ashe.
El número uno británico, Jack Draper, quien alcanzó las semifinales el año pasado y protagonizó un torneo revelación, debutará esta vez ante el argentino Federico Agustín Gómez, procedente de la fase clasificatoria.
Por su parte, Venus Williams regresa de manera espectacular al US Open a los 45 años, tras recibir una invitación para disputar el torneo que ganó en 2000 y 2001.
Debutará ante Karolina Muchova, excampeona de Roland Garros y dos veces semifinalista del US Open, en el partido que abrirá la sesión nocturna en el estadio Arthur Ashe.
(Todos los horarios convertidos a hora del Este – ET)
Estadio Arthur Ashe
Inicio 12:00 p. m.
Madison Keys [6] vs. Renata Zarazúa
Frances Tiafoe [17] vs. Yoshihito Nishioka
Inicio 7:00 p. m.
Venus Williams [WC] vs. Karolína Muchová [11]
Reilly Opelka vs. Carlos Alcaraz [2]
Estadio Louis Armstrong
Inicio 11:00 a. m.
Barbora Krejčíková vs. Victoria Mboko [22]
Federico Agustín Gómez [Q] vs. Jack Draper [5]
Inicio 7:00 p. m.
Sebastian Ofner vs. Casper Ruud [12]
Alycia Parks vs. Mirra Andreeva [5]
Grandstand
Inicio 11:00 a. m.
Petra Kvitová [PR] vs. Diane Parry
João Fonseca vs. Miomir Kecmanović
Botic van de Zandschulp vs. Holger Rune [11]
Anna Bondár vs. Elina Svitolina [12]
Estadio 17
Inicio 11:00 a. m.
Cameron Norrie vs. Sebastian Korda
Elena Rybakina [9] vs. Julieta Pareja [WC]
Daria Kasatkina [15] vs. Elena-Gabriela Ruse
Karen Khachanov [9] vs. Nishesh Basavareddy [WC]
- Para consultar el orden completo actualizado, visita la página oficial del US Open.
US Open – Orden de juego del tercer día
(Todos los horarios convertidos a hora del Este – ET)
Inicio 11:30 a. m.
[2] Iga Swiatek vs. Emiliana Arango
[1] Jannik Sinner vs. Vit Kopriva
Inicio 7:00 p. m.
[3] Coco Gauff vs. Ajla Tomljanovic
[3] Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo
Estadio Louis Armstrong
Inicio 11:00 a. m.
[10] Lorenzo Musetti vs. Giovanni Mpetshi Perricard
[8] Amanda Anisimova vs. Kimberly Birrell
Inicio 7:00 p. m.
Naomi Osaka vs. Greet Minnen
[14] Tommy Paul vs. Elmer Moller
Grandstand
Inicio 11:00 a. m.
Katie Boulter vs. Marta Kostyuk [27]
Alexander Bublik [23] vs. Marin Cilic
Ashlyn Krueger vs. Sofia Kenin [26]
Christopher O'Connell vs. Alex de Minaur [8]
Estadio 17
Inicio 11:00 a. m.
Márton Fucsovics vs. Denis Shapovalov [27]
Danielle Collins vs. Jaqueline Cristian
Billy Harris vs. Félix Auger-Aliassime [25]
Hailey Baptiste vs. Katerina Siniaková
Traducción de Leticia Zampedri