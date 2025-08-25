Stay up to date with notifications from The Independent

Programa y orden de juego del segundo día del US Open, con Venus Williams y Carlos Alcaraz

La primera ronda del US Open continúa en Nueva York

Jamie Braidwood
Lunes, 25 de agosto de 2025 14:09 EDT
Regreso de Venus Williams al US Open: “Estoy aquí para dar lo mejor de mí”
Carlos Alcaraz, Jack Draper y Venus Williams estarán en acción durante el segundo día del US Open.

Alcaraz, campeón del US Open en 2022, se enfrentará en su debut al potente sacador estadounidense Reilly Opelka, en un duelo que podría resultar complicado en el estadio Arthur Ashe.

El número uno británico, Jack Draper, quien alcanzó las semifinales el año pasado y protagonizó un torneo revelación, debutará esta vez ante el argentino Federico Agustín Gómez, procedente de la fase clasificatoria.

Por su parte, Venus Williams regresa de manera espectacular al US Open a los 45 años, tras recibir una invitación para disputar el torneo que ganó en 2000 y 2001.

Debutará ante Karolina Muchova, excampeona de Roland Garros y dos veces semifinalista del US Open, en el partido que abrirá la sesión nocturna en el estadio Arthur Ashe.

US Open – Orden de juego del segundo día

(Todos los horarios convertidos a hora del Este – ET)

Estadio Arthur Ashe

Inicio 12:00 p. m.

Madison Keys [6] vs. Renata Zarazúa

Frances Tiafoe [17] vs. Yoshihito Nishioka

Inicio 7:00 p. m.

Venus Williams [WC] vs. Karolína Muchová [11]

Reilly Opelka vs. Carlos Alcaraz [2]

Estadio Louis Armstrong

Inicio 11:00 a. m.

Barbora Krejčíková vs. Victoria Mboko [22]

Federico Agustín Gómez [Q] vs. Jack Draper [5]

Inicio 7:00 p. m.

Sebastian Ofner vs. Casper Ruud [12]

Alycia Parks vs. Mirra Andreeva [5]

Grandstand

Inicio 11:00 a. m.

Petra Kvitová [PR] vs. Diane Parry

João Fonseca vs. Miomir Kecmanović

Botic van de Zandschulp vs. Holger Rune [11]

Anna Bondár vs. Elina Svitolina [12]

Estadio 17

Inicio 11:00 a. m.

Cameron Norrie vs. Sebastian Korda

Elena Rybakina [9] vs. Julieta Pareja [WC]

Daria Kasatkina [15] vs. Elena-Gabriela Ruse

Karen Khachanov [9] vs. Nishesh Basavareddy [WC]

US Open – Orden de juego del tercer día

(Todos los horarios convertidos a hora del Este – ET)

Estadio Arthur Ashe

Inicio 11:30 a. m.

[2] Iga Swiatek vs. Emiliana Arango

[1] Jannik Sinner vs. Vit Kopriva

Inicio 7:00 p. m.

[3] Coco Gauff vs. Ajla Tomljanovic

[3] Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo

Estadio Louis Armstrong

Inicio 11:00 a. m.

[10] Lorenzo Musetti vs. Giovanni Mpetshi Perricard

[8] Amanda Anisimova vs. Kimberly Birrell

Inicio 7:00 p. m.

Naomi Osaka vs. Greet Minnen

[14] Tommy Paul vs. Elmer Moller

Grandstand

Inicio 11:00 a. m.

Katie Boulter vs. Marta Kostyuk [27]

Alexander Bublik [23] vs. Marin Cilic

Ashlyn Krueger vs. Sofia Kenin [26]

Christopher O'Connell vs. Alex de Minaur [8]

Estadio 17

Inicio 11:00 a. m.

Márton Fucsovics vs. Denis Shapovalov [27]

Danielle Collins vs. Jaqueline Cristian

Billy Harris vs. Félix Auger-Aliassime [25]

Hailey Baptiste vs. Katerina Siniaková

Traducción de Leticia Zampedri

