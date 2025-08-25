Stay up to date with notifications from The Independent

Premios récord del US Open 2025: ¿cuánto ganan los jugadores por ronda?

Los campeones individuales del US Open se llevarán 5 millones de dólares, en la edición con la bolsa de premios más alta de todos los Grand Slams

Jamie Braidwood
Lunes, 25 de agosto de 2025 14:59 EDT
Jannik Sinner ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia 2024
Jannik Sinner ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia 2024 (Getty Images)
Este año, el US Open ofrecerá lo que se anuncia como “la mayor bolsa en la historia del tenis”, tras un aumento del 20 % en el total de premios.

Los campeones de individuales, tanto en la rama masculina como femenina, recibirán 5 millones de dólares cada uno, el pago más alto otorgado por un Grand Slam hasta la fecha.

Se trata de un aumento del 39 % respecto al año pasado, cuando Jannik Sinner y Aryna Sabalenka recibieron 3,6 millones de dólares por sus títulos.

Además, el US Open ha elevado el total de su bolsa de premios a 90 millones de dólares, repartidos entre las distintas categorías del torneo.

Los jugadores que accedan a la primera ronda de los cuadros individuales (masculino y femenino) recibirán 110.000 dólares garantizados, incluso si pierden en su debut.

Premios US Open 2025 (en dólares)

Individuales masculino y femenino:

Campeones: $5.000.000

Subcampeones: $2.500.000

Semifinalistas: $1.260.000

Cuartos de final: $660.000

Octavos de final: $400.000

Tercera ronda: $237.000

Segunda ronda: $154.000

Primera ronda: $110.000

Dobles masculino y femenino (por pareja):

Campeones: $1.000.000

Subcampeones: $500.000

Semifinalistas: $250.000

Cuartos de final: $125.000

Tercera ronda: $75.000

Segunda ronda: $45.000

Primera ronda: $30.000

Dobles mixtos (por pareja):

(Ganadores: Sara Errani y Andrea Vavassori)

Campeones: $1.000.000

Subcampeones: $400.000

Semifinalistas: $200.000

Cuartos de final: $100.000

Primera ronda: $20.000

Traducción de Leticia Zampedri

