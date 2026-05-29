Kostyuk estira su racha de victorias en arcilla y se cita con Swiatek en octavos de Roland Garros

La ucraniana Marta Kostyuk doblegó el viernes 6-4, 6-3 a Viktorija Golubic para alcanzar los octavos de final de Roland Garros por segunda vez, citándose contra la cuatro veces campeona Iga Swiatek.

Kostyuk, número 15 del ranking, prolongó a 15 partidos su racha de victorias sobre arcilla. Antes de Roland Garros, se consagró en Madrid —el título más importante de su carrera— después de conquistar otro torneo sobre tierra batida en Rouen, Francia.

Kostyuk también accedió a la cuarta ronda en París en 2021, cuando perdió ante Swiatek. Ahora se avecina una revancha, después de que Swiatek derrotara a su compatriota polaca Magda Linette por 6-4, 6-4.

La china Wang Xiyu también avanzó a octavos tras derrotar 6-3, 7-5 a la ucraniana Yuliia Starodubtseva. Procedente de la fase de clasificación, Wang todavía no ha cedido un set en su campaña en París.

En la rama masculina, un día después de que el número uno Jannik Sinner naufragase en la tercera ronda tras sacar dos veces por la victoria en el tercer set, el tres veces campeón Novak Djokovic se mide más tarde al adolescente brasileño Joao Fonseca.

El segundo preclasificado Alexander Zverev continúa su intento de conquistar su primer título de Grand Slama frente al francés Quentin Halys durante la sesión nocturna.

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