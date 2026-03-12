Jack Draper, “abrumado” tras vencer a Novak Djokovic en Indian Wells

Jack Draper dijo sentirse “abrumado” después de vencer por primera vez a Novak Djokovic y avanzar a los cuartos de final en Indian Wells.

El campeón defensor disputa apenas el segundo torneo de la ATP desde su regreso, tras pasar ocho meses fuera por una lesión en el brazo. Aun así, no tardó en volver a hacerse notar en el circuito.

Draper solo se había enfrentado una vez antes a Djokovic, en Wimbledon hace cinco años. Esta vez, superó una intensa batalla de más de dos horas y media y ganó 4-6, 6-4 y 7-6 (5) en un tie-break decisivo.

“Fue un partido muy intenso”, dijo Draper en una conferencia de prensa en California. “Creo que ambos lo dimos todo”.

“Estoy abrumado por haber vencido a Novak, alguien a quien he visto, admirado e idolatrado desde que era niño. Me siento muy agradecido de estar en esta situación y de poder volver a jugar mañana”.

Djokovic le ganó el saque a Draper en el último juego del primer set y recuperó un quiebre temprano en el segundo, antes de que Draper igualara el partido.

En el set decisivo, Djokovic empezó a mostrar señales de cansancio después de varios puntos muy exigentes. Tras mantener su servicio en un primer juego vibrante —que incluyó un intercambio de 26 golpes—, cedió el saque en el siguiente.

La falta de ritmo competitivo de Draper también se notó cuando jugó un mal juego al intentar cerrar el partido con su servicio con el marcador 5-4. Sin embargo, se recuperó de forma impresionante y selló su primer punto de partido en el tie-break cuando Djokovic envió una derecha a la red.

Draper jugará el jueves por la noche contra el undécimo cabeza de serie, Daniil Medvedev. Tras la victoria, el británico dijo: “Estoy muy orgulloso de mi juego.

De hecho, le decía a mi entrenador que todavía creo que mi nivel puede ser mucho mejor, para ser honesto. No tanto en lo tenístico, sino más en mi mentalidad en la cancha.

Es que es difícil cuando no has jugado partidos durante un tiempo, especialmente contra los mejores jugadores del mundo, porque ellos te hacen sentir incómodo.

Por eso, aunque hoy fue una gran victoria, también fue un pequeño paso en mi recuperación y en mi regreso al circuito, y en convertirme en el jugador que quiero ser”.

Djokovic elogió el rendimiento de Draper y señaló: “Está jugando muy bien. Tiene confianza, siempre la tuvo, y además está muy fuerte físicamente. En general, es un gran jugador y una gran persona. Le deseo lo mejor para el resto del torneo”.

Por su parte, Cameron Norrie también avanzó a los cuartos de final tras vencer al australiano Rinky Hijikata, proveniente de la fase clasificatoria, lo que le dio otra oportunidad de enfrentarse al número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

El español llega con una racha de 15 victorias consecutivas, aunque Norrie ganó tres de sus ocho enfrentamientos previos, incluido el más reciente en el Masters de París en noviembre.

open image in gallery Sonay Kartal was unable to finish her clash with Elena Rybakina (Adam Davy/PA)

Sin embargo, Sonay Kartal no logró que tres británicos alcanzaran los cuartos de final, ya que tuvo que retirarse en el segundo set de su partido contra la campeona del Abierto de Australia, Elena Rybakina, debido a un problema en la espalda que la afectó durante toda la semana.

Kartal sufrió la lesión en su partido de segunda ronda contra Emma Navarro. Aun así, logró ganar ese encuentro y luego derrotó a Madison Keys, aunque finalmente se retiró cuando perdía 6-4 y 4-3 ante la tercera cabeza de serie, Rybakina.

Kartal dijo a BBC Sport: “Hoy, por desgracia, fue un partido de más. Era una rival muy dura, así que necesitaba estar en mi mejor nivel. Estuve lejos de eso, aunque aun así logré que el partido fuera competitivo”.

Ahora, Rybakina se enfrentará a la quinta cabeza de serie, Jessica Pegula, mientras que la segunda preclasificada, Iga Swiatek, avanzó con comodidad y se medirá con Elina Svitolina.

Traducción de Leticia Zampedri