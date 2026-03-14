La defensa del título de Jack Draper en Indian Wells terminó entre abucheos y polémica. El británico cayó en cuartos de final ante Daniil Medvedev tras una decisión arbitral que reabrió uno de los debates más espinosos del tenis: la regla de obstrucción.

El partido estaba igualado 5-5 en el segundo set, con Draper ya un set abajo y con 0-15 en contra. La situación era crítica: necesitaba ganar el punto para evitar que Medvedev sacara para el partido. El británico lo consiguió después de que su rival enviara un revés a la red, pero la celebración duró poco. Medvedev se dirigió a la jueza de silla Aurelie Torte y reclamó obstrucción.

Su argumento: Draper había levantado los brazos durante un reclamo sobre una pelota en disputa en mitad del punto y eso lo había distraído. Torte revisó el video, falló a favor del ruso y le otorgó el punto. Medvedev quebró el servicio y desde ahí el partido no tuvo vuelta atrás.

El público californiano respondió con una lluvia de abucheos que se repitió en el cambio de lado y cuando Medvedev cerró el partido. En la red, los dos jugadores mantuvieron una conversación larga. El ruso le dijo a Draper: “Si estás enojado conmigo, lo siento”. El británico le respondió: “No lo estoy, pero no creo que te haya distraído lo suficiente”.

Este es el último ejemplo de controversia en torno a la regla de la obstrucción, pero ¿por qué está en el juego y cuáles son sus detalles? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

¿Para qué existe la regla de obstrucción?

La regla de obstrucción busca impedir que un jugador interfiera en el golpe de su rival.

También contempla los errores de los jueces de línea — por ejemplo, cantar "fuera" cuando la pelota era buena —, lo que en la mayoría de los casos deriva en la repetición del punto, salvo que hubiera sido un ace claro o un golpe ganador imposible de alcanzar. Pero el caso de Draper cae en otra categoría: las obstrucciones "involuntarias o deliberadas", reguladas por la Regla 7.22(F) del Reglamento de la ATP 2026.

¿Qué se considera un obstáculo “inadvertido o deliberado”?

Cuando se produce una obstrucción, esta puede considerarse involuntaria o deliberada. Esto influirá en la decisión del árbitro, que probablemente resultará en la repetición del punto o en la adjudicación al oponente.

Una obstrucción involuntaria puede ser casi cualquier cosa no intencional: una pelota que cae del bolsillo, una gorra que sale volando o una exclamación de dolor por una lesión. En estos casos, el reglamento ordena repetir el punto y emitir una advertencia, con el aviso de que una segunda vez costará el punto directamente.

La obstrucción deliberada, en cambio, se sanciona con la pérdida inmediata del punto, sin advertencia previa. La ATP la define como aquella en la que “el jugador tuvo intención de hacer lo que causó la distracción”. Entran en esta categoría las exclamaciones o palabras durante el peloteo y, como en el caso de Draper, agitar los brazos de forma que se considere distractora para el rival.

La jueza de silla se lo explicó al británico sin rodeos: “Hiciste algo diferente durante el peloteo a lo que harías normalmente. Si él lo reclama, es porque lo vio”. Y añadió que en estas situaciones “el beneficio de la duda” corresponde al rival.

open image in gallery Se consideró que Jack Draper había movido el brazo de forma que distrajo a Daniil Medvedev ( IMAGN IMAGES via Reuters Connect )

Casos destacados

La polémica que protagonizó Draper no es la primera. La naturaleza subjetiva de estas decisiones las convierte en una fuente permanente de conflicto, capaz de inclinar puntos clave en el momento menos oportuno.

Tal es el caso de la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quien lo vivió en las semifinales del Abierto de Australia 2026 ante Elina Svitolina. Sabalenka reaccionó con su característico grito a un golpe que creyó haber fallado, pero la pelota entró. La jueza de silla Louise Engzell consideró que ese sonido extra obstaculizó a Svitolina cuando iba a devolver la bola. Sabalenka protestó brevemente y perdió el punto.

open image in gallery Aryna Sabalenka durante su semifinal del Abierto de Australia contra Elina Svitolina ( Getty )

El propio Medvedev tiene su propio capítulo en esta historia. En el Abierto de Toronto 2021, ante Alexander Bublik, el ruso ejecutó un smash cerca de la red que fue directo al cuerpo del kazajo. Bublik lo bloqueó de alguna manera con la raqueta y la pelota quedó flotando inofensiva al otro lado. Con Bublik en el suelo y la cancha abierta, Medvedev solo tenía que golpear para ganar el punto, pero dijo “perdón” en voz alta mientras la pelota aún estaba en el aire. El árbitro lo sancionó por obstrucción y le otorgó el punto a Bublik.

“¿Sabes lo estúpida que es esta decisión?”, exclamó Medvedev por la red. “¡Se está riendo de ti [el árbitro]! ¡Es increíble lo que has hecho!”.

Si bien las obstrucciones involuntarias generan menos escándalo, también tienen sus momentos. En el Abierto de Australia 2023, una pelota cayó del bolsillo de Dan Evans durante un punto ante Jeremy Chardy.

Por reglamento, debía repetirse, pero la jueza de silla Miriam Bley no lo advirtió hasta un instante después de que el francés mandara la pelota a la red. Chardy, que perdió el partido, acusó a la árbitra de mentir. Evans, en cambio, se quejó de la regla: “Si una pelota se cae de tu bolsillo, es tu culpa”, observó, y pidió que se modificara lo que calificó como “la peor regla del tenis”.

¿Qué dijeron Draper y Medvedev tras la decisión?

Draper no ocultó su molestia, pero no impugnó el resultado, y declaró a BBC Sport: “Ante todo, Daniil fue el jugador más sólido, sin ninguna duda”.

Y agregó: “Es una situación difícil para la árbitra. No creo haber hecho lo suficiente para obstaculizarlo, pero lo cierto es que hice un pequeño gesto con las manos. Por un lado, lo entiendo, pero por otro, no creo que haya sido suficiente para distraer a Daniil”.

Admitió que si Medvedev hubiera fallado el siguiente golpe y hubiera sido evidente que él le había obstaculizado, entonces “lo habría entendido”.

Asimismo, comentó: “Creo que jugó bien con las reglas. El peloteo continuó, yo gané el punto y no debí haberlo perdido. Me parece bastante severo”.

open image in gallery Medvédev (a la izquierda) y Draper conversan junto a la red tras concluir su partido de cuartos de final ( Getty Images )

Medvedev, que le había dicho a Draper durante la revisión que aceptaría cualquier decisión de la árbitra, defendió su desempeño pese a los abucheos.

Y argumentó: “¿Me distrajo mucho? No. ¿Me distrajo un poco? Sí. ¿Fue suficiente para ganar el punto? No lo sé. Si miras el primer golpe de derecha que hago después, creo que pude haberlo ejecutado mejor sin el gesto de Jack. ¿Me siento bien con esto? No del todo, pero tampoco siento que hice trampa. Dejé que la árbitra decidiera”.

El ruso añadió más tarde que se sentía cada vez más arrepentido por cómo se desarrolló el incidente, y declaró a Sky Sports: “Mis pensamientos durante el momento fueron diferentes. Para ser sincero, ahora me siento un poco mal por lo que pasó porque era un punto importante en el partido y ganar un punto así no es nada del otro mundo”.