Serena Williams evita una multa de 50.000 dólares tras infringir las normas de Wimbledon

Serena Williams fue eximida de sus obligaciones con los medios en Wimbledon después de que se revelara que se había lesionado la rodilla durante su derrota en primera ronda ante Maya Joint el martes.

La participación de Williams en su partido de dobles con su hermana Venus Williams se encuentra en duda por una lesión, pero está haciendo “todo lo posible para estar lista”, según declaró su agente, Jill Smoller.

La 23 veces campeona de Grand Slam perdió en tres sets el martes por la noche en su primer partido individual en cuatro años, a pesar del valiente esfuerzo de la jugadora (44) bajo el techo de la Cancha Central.

open image in gallery Serena Williams salvó un punto de partido y forzó el tercer set contra Maya Joint en su primer partido en cuatro años ( Reuters )

Williams recibió una ovación de pie al abandonar la pista central, pero ahora está en duda su regreso para jugar dobles a finales de esta semana junto a su hermana Venus.

“Serena se resintió de la rodilla al final del primer set y, por lo tanto, los equipos médicos de Wimbledon y de la WTA la eximieron de sus compromisos con los medios”, declaró Smoller. Añadió que la tenista había “[abandonado] las instalaciones esa misma noche sin ayuda y [estaba] haciendo todo lo posible para estar lista para su partido de dobles a finales de esta semana”.

Inicialmente, se explicó que la siete veces campeona de Wimbledon “no estaba en condiciones” de cumplir con su compromiso ante los medios después del partido, y en su lugar emitió una declaración que fue compartida por el All England Club.

“Fue genial volver a pisar la hierba de Wimbledon”, publicó Williams más tarde en Instagram, y agregó: “Estoy increíblemente agradecida por la oportunidad que me brindó la tarjeta de invitación, y aún más agradecida de que mis hijas hayan podido ver que nunca es demasiado tarde para perseguir algo que te apasiona”.

“Me lastimé la rodilla al final del primer set, pero haré todo lo posible para estar list para los dobles con Venus. Felicitaciones a Maya Joint, fue un gran partido; y gracias a todos los que vinieron y me demostraron tanto cariño. Esa sensación nunca pasará de moda”, expresó.

El reglamento de los Grand Slam de 2026, al que se adhieren tanto Wimbledon como los otros tres torneos importantes, establece que “tanto los jugadores o equipos ganadores como los perdedores deberán asistir a las ruedas de prensa posteriores al partido, una vez finalizado cada encuentro".

El reglamento establece que las oportunidades con los medios de comunicación “permiten a los jugadores expresar sus opiniones sobre su desempeño y les brindan una valiosa exposición ante los medios y los aficionados”, además de “fomentar la participación en el deporte”. El incumplimiento de esta norma puede acarrear una multa de hasta 50.000 dólares.

Pero el All England Club consideró que Williams había proporcionado una declaración y no vio motivo para sancionar a la 23 veces campeona de Grand Slam. El reglamento también establece que los jugadores pueden ausentarse de los medios de comunicación por “motivos razonables”, como una lesión o enfermedad.

Williams, a quien sus dos hijas pequeñas observaban en la cancha central, jugó durante dos horas y 22 minutos en su primer partido en cuatro años y no terminó el encuentro hasta alrededor de las 10:00 p. m., hora local.

open image in gallery Serena Williams volverá a jugar en dobles junto a su hermana Venus a finales de esta semana ( PA )

La atleta tenía previsto regresar a la competición de dobles el jueves o el viernes, y podría asistir a la rueda de prensa tras su partido de primera ronda con Venus, pero su participación en el torneo está ahora seriamente en duda.

Williams aún no ha confirmado si continuará su regreso tras Wimbledon, aunque un posible retorno al Abierto de EE. UU., donde alcanzó la tercera ronda en lo que parecía ser su último torneo antes de retirarse hace cuatro años, es una posibilidad.

Varios jugadores estrella, entre ellos Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y Coco Gauff, limitaron sus apariciones contractuales en los medios de comunicación antes del inicio de Wimbledon, en protesta por la parte del premio en metálico que les correspondía en el Campeonato.

En lugar de saltarse por completo las ruedas de prensa y arriesgarse a una multa de $50.000, los jugadores cronometraron sus intervenciones y dejaron de responder preguntas tras unos 10 minutos. Los jugadores retomaron sus compromisos habituales con los medios el lunes, tras mantener “reuniones constructivas” con el All England Club.

Traducción de Sara Pignatiello