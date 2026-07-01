Serena Williams se lastimó la rodilla en su regreso a Wimbledon a los 44 años, confirma su agente

Serena Williams se resintió de la rodilla derecha en Wimbledon durante su primer partido de individuales en casi cuatro años, pero aun así espera jugar dobles con su hermana Venus, informó el miércoles su agente.

Williams, de 44 años, no solicitó atención médica durante la derrota el martes por 6-3, 6-7 (6), 6-3 ante la australiana Maya Joint, de 20 años, en la primera ronda.

Williams, campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales y ganadora de siete de esos trofeos en Wimbledon, no habló con los medios después del partido.

“Serena se resintió la rodilla derecha al final del primer set y, por ello, los equipos médicos de Wimbledon y de la WTA la eximieron de sus obligaciones con los medios”, explicó Jill Smoller, agente de Williams. “Salió del recinto esa noche sin ayuda y está haciendo todo lo posible para estar lista para su partido de dobles más adelante esta semana”.

Williams confirmó la lesión en Instagram y añadió: “Se sintió tan bien volver al césped de Wimbledon. Estoy inmensamente agradecida por la invitación (wild card) — y aún más agradecida de que mis hijas pudieran ver que nunca es demasiado tarde para perseguir algo que amas.

“Felicitaciones a Maya Joint por un gran partido, y gracias a todos los que vinieron y me mostraron tanto cariño. Esa sensación nunca pasará de moda”, agregó Williams.

Serena recibió invitaciones de comodín de los organizadores de Wimbledon para jugar tanto individuales como dobles con Venus.

Serena ha dicho que el hecho de que sus dos hijas estuvieran de vacaciones escolares inspiró su regreso, y que fue la primera vez que su hija menor, Adira, que está por cumplir tres años, la vio jugar individuales. Adira se sentó junto a su hermana Olympia, de 8 años, en la primera fila del palco de jugadores.

“Nuestra pequeña familia está muy orgullosa de ti @serenawilliams — aunque no fue el resultado que querías, eres una inspiración. Te amamos”, escribió Alexis Ohanian, esposo de Williams, en redes sociales y añadió que las niñas “también están felices de que pudieron quedarse despiertas un poco más allá de su hora de dormir”.

La cuatro veces campeona de Grand Slam Naomi Osaka también rindió homenaje a Serena y a su hermana en redes sociales: “De verdad me pregunto si Serena y Venus saben cuánto significan para nosotros”, publicó Osaka.

Luego, tras ganar su partido de segunda ronda el miércoles, Osaka habló sobre haber visto jugar a Serena.

“Los montajes que pusieron antes de que empezara el partido me hicieron sentir muy emocionada porque siento que la he visto mientras crecía”, indicó Osaka. “Ahora siento que ya crecí y tengo el privilegio de verla otra vez. Así que fue realmente genial”.

Su compatriota Tommy Paul también la vio.

“Es bastante impresionante a su edad”, indicó Paul. “Estaba golpeando la pelota bastante bien, devolviendo bastante bien. Pensé que iba a ir un poco más por ello. ... Creo que le habría ayudado mucho tener quizá un partido de individuales antes de venir a Wimbledon. Pero ella es Serena. Puede hacer lo que quiera”.

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