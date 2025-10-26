Lille aplasta 6-1 al Metz con doblete de Félix Correia en la liga francesa

El delantero Félix Correia anotó un doblete y proporcionó una asistencia y el Lille aplastó el domingo 6-1 al colista Metz en la liga francesa para mantenerse al alcance del líder Paris Saint-Germain.

Fue la segunda vez esta temporada que el equipo del norte ganó por al menos cinco goles después de la goleada 7-1 al Lorient.

El Lille está a tres puntos del campeón defensor PSG, que se colocó un punto por delante del Lens en la cima de la liga francesa con una victoria 3-0 en Brest.

Aún sin ganar después de nueve partidos, el Metz permaneció en el último lugar.

A pesar de la ausencia del delantero Olivier Giroud, el Lille fue imparable después de que Hamza Igamane rompiera el empate en el minuto 24.

Hákon Haraldsson, Benjamin André y Romain Perraud anotaron los otros goles del Lille, con Ibou Sané descontando para los visitantes en el tiempo de descuento.

Racha sin victorias del Rennes continúa

El futuro del entrenador del Rennes, Habib Beye, en el equipo de Bretaña está en peligro después de una derrota 2-1 en casa ante el Niza. La segunda derrota en liga del Rennes esta temporada extendió la racha sin victorias del club a cinco partidos.

Sofiane Diop consiguió su quinto gol de la temporada para el Niza.

Otros resultados

El Angers, en apuros, logró su segunda victoria esta temporada al derrotar al Lorient 2-0.

El Le Havre se recuperó ganando 1-0 en Auxerre después de haber sido aplastado 6-2 por el Marsella el fin de semana pasado.

