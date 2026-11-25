Alexander Zverev insistió en que no le preocupan las nuevas demandas judiciales presentadas por su expareja, Brenda Patea, en relación con unos comentarios que, según se informa, habría hecho sobre un proceso judicial de 2024.

Patea, la madre de la hija del tenista alemán, reclama una indemnización por daños y perjuicios y una orden judicial que impida a Zverev realizar más comentarios sobre el resultado del proceso.

La polémica gira en torno a una entrevista que Zverev concedió al periódico francés L’Équipe tras ganar su primer título de Grand Slam en Roland Garros en junio, en la que, según se informa, afirmó que se había demostrado su inocencia.

Al pronunciarse públicamente sobre el asunto por primera vez antes del partido de cuartos de final de la Copa Davis que Alemania disputará contra Gran Bretaña este jueves en Bolonia, el número uno del mundo restó importancia a la última acción judicial.

“No es una demanda”, afirmó Zverev. “Es una declaración que se supone que hice”. En mi opinión, no lo hice.

Alexander Zverev habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa celebrada en el marco de la final de la Copa Davis de 2026 ( Getty )

“Creo que mis abogados enviaron un comunicado. Para ser sincero, ahora mismo no me interesa mucho el tema, así que no sé gran cosa al respecto. Pero no, la verdad es que no me preocupa demasiado”.

“Creo que soy inocente. Ya hablé bastante de eso. Para ser sincero, ya estoy harto de hablar de ese tema porque fue hace cinco o seis años (desde la supuesta agresión)”.

Patea había acusado anteriormente a Zverev de agresión, lo que dio lugar a un proceso judicial en Alemania que se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial en 2024.

Su abogado, Michael Scheele, declaró a BBC Sport: “No fue declarado culpable, pero tampoco fue absuelto, y firmaron un acuerdo en el que él se comprometía a no volver a hablar de este caso”, afirmó Scheele.

“En cambio, afirmó que se demostró que no era culpable”. “Es sencillamente falso”.

Zverev sigue disponible para competir mientras Alemania se prepara para enfrentarse a Gran Bretaña en los cuartos de final de la Copa Davis.