Jiri Lehecka llevó a la República Checa a las semifinales de la Copa Davis al vencer el martes 7-6 (4), 6-2 a Felix Auger-Aliassime para completar una victoria 2-0 sobre Canadá.

Lehecka, 14to del ranking, salvó los nueve puntos de quiebre que enfrentó en el primer set y no permitió ninguno más, mientras aprovechó dos de las ocho oportunidades de quiebre que generó en el segundo set.

Antes, los checos se llevaron el primer punto cuando Tomas Machac, el 60 del ranking, derrotó 6-2, 3-6, 6-2 al número 165 Liam Draxl.

Los checos, cuartos preclasificados, se medirán a continuación con Italia, primera preclasificada, o con Corea del Sur, que se cruzaban en su duelo de cuartos de final el miércoles.

Los otros cruces de cuartos de final del jueves: España, con Carlos Alcaraz, ante Austria, y la Alemania, del número uno Alexander Zverev, contra Gran Bretaña.

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