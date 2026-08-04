Tarik Skubal busca encajar mientras se prepara para su primera apertura con los Dodgers

Tarik Skubal quiere ser “una especie de camaleón” con los Dodgers. Integrarse normalmente es bastante difícil para un jugador con dos premios Cy Young, pero el de Los Ángeles no es precisamente un equipo normal.

Skubal está aprendiendo a moverse dentro de unos Dodgers repletos de talento después de que fue adquirido en un canje bomba con Detroit el sábado por la noche. El zurdo hará su primera apertura con los campeones defensores de la Serie Mundial, por segundo año consecutivo, el martes por la noche contra los Cachorros de Chicago.

“Todo el enfoque de esta organización está en ganar campeonatos, y ese es todo mi enfoque al jugar béisbol, así que estamos muy alineados y estoy listo para salir ahí a competir y darle a esta organización y a esta ciudad todo lo que tengo”, manifesó Skubal el lunes.

Skubal se suma a una rotación que también incluye a los estelares Yoshinobu Yamamoto y Justin Wrobleski, junto con Roki Sasaki y Eric Lauer. Shohei Ohtani tiene previsto jugar a lanzar y atrapar esta semana mientras continúa su recuperación por molestias en la rodilla izquierda y una lesión en el bíceps derecho. Blake Snell y Tyler Glasnow también están trabajando para regresar tras sus lesiones.

Los Dodgers adquirieron a Kris Bubic en un canje con Kansas City en la antesala de la fecha límite del lunes, pero el zurdo está en la lista de lesionados de 60 días por problemas en el hombro y el codo.

Emmet Sheehan fue enviado a Triple-A Oklahoma City antes del primer juego de la serie de los Dodgers contra los Cachorros. El derecho de 26 años tuvo marca de 1-7 con efectividad de 5,98 en sus últimas 10 aperturas.

“Creo que para todos, creo que es lo correcto. Le va a dar la oportunidad de reiniciarse”, comentó el mánager Dave Roberts.

Los Ángeles también colocó al receptor Dalton Rushing en la lista de lesionados de 10 días por inflamación en el codo derecho. El receptor Chuckie Robinson y el derecho Jonathan Hernández fueron ascendidos desde las menores, y el derecho Wyatt Mills fue designado para asignación.

“Dalton dijo que ha tenido episodios de esto en el pasado. Así que supongo que es algo bueno que ya lo haya manejado en cierta forma. Pero no creo que nadie sepa cuánto tiempo va a ser”, señaló Roberts.

Los Dodgers volvieron a adquirir a los receptores Ben Rortvedt y Hunter Feduccia en un par de canjes el lunes, y Roberts dijo que se espera que Rortvedt se una al equipo el martes.

Con el receptor titular Will Smith también en la lista de lesionados por un problema en el cuello, la profundidad detrás del plato es una posible preocupación para los líderes del Oeste de la Liga Nacional. Pero ciertamente parecen estar listos para ir por otro campeonato, especialmente con Skubal en el grupo.

“Siempre es agradable poder anotar a un abridor así en tu alineación”, dijo, sonriendo, Roberts.

Skubal, de 29 años, lanzó 6 2/3 entradas permitiendo tres carreras contra Baltimore en su última apertura con Detroit el miércoles. Los Tigres desperdiciaron una ventaja de 7-0 en el camino a una derrota 10-9 ante los Orioles en 12 entradas.

La adquisición de Skubal refuerza el estatus de los Dodgers como la franquicia más imponente de las Grandes Ligas y el enemigo público número 1 para los aficionados de otros equipos.

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