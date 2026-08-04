Jaxson Dart llega al campamento con la mira en evitar otra temporada perdedora de Giants

Después de participar en la primera práctica del campamento de entrenamiento de John Harbaugh con los Giants de Nueva York la semana pasada, Jaxson Dart no quiso hacer demasiados juicios prematuros sobre el talante del entrenador veterano, que espera que evolucione con el tiempo.

Una cosa que el quarterback de segundo año ha captado en los últimos meses es la mentalidad de Harbaugh.

“Él solo quiere, obviamente, ganar”, comentó Dart. “Tiene una espina clavada”.

Dart también la tiene, y lo atribuye a que su año de novato no salió bien. Los Giants perdieron ocho de sus primeras 12 aperturas en la NFL, terminaron 4-13 y, tras una temporada baja de convulsión organizacional, está decidido a evitar que se repita otra campaña perdedora.

Ese proceso comienza en el campamento, donde esta vez Dart es el titular indiscutible en la posición más importante del fútbol americano, muy lejos de cuando hace un año tomaba repeticiones con el segundo y el tercer equipo detrás de Russell Wilson y, a veces, incluso de Jameis Winston. Con 23 años, sigue siendo joven e inexperto — y asumiendo esas realidades.

“Todavía hay mucho que tengo que aprender”, señaló Dart. “Estoy tratando de mantener simple todo lo que me rodea: desde las cosas a las que les presto atención, hasta mis hábitos diarios de (práctica y) estudio. Eso es simplemente yo intentando seguir creciendo porque vi cómo fue el año pasado, una temporada dura. Fue algo nuevo para mi carrera, y quiero asegurarme de que no vuelva a pasar”.

También son novedades para Dart el coordinador ofensivo recién llegado Matt Nagy, el entrenador de quarterbacks Brian Callahan y un grupo de nuevos receptores abiertos.

Con la llegada de Nagy llega un sistema distinto al que dirigió Mike Kafka la temporada pasada en ese puesto y después de asumir como entrenador interino cuando Brian Daboll fue despedido. Un cambio tan grande tan temprano en la carrera de Dart supone otro desafío, aunque es uno que, según señaló el gerente general Joe Schoen, Caleb Williams de Chicago y Drake Maye de Nueva Inglaterra manejaron sin problemas.

La falta de continuidad dificulta calibrar las expectativas, aunque los Giants tienen grandes esperanzas con Dart independientemente de quién esté llamando las jugadas.

“Simplemente seguir construyendo a partir de la temporada pasada”, expresó Schoen. “Jugó a un nivel alto durante toda la temporada pasada, así que (esperamos) seguir viéndolo ascender. Un cuerpo técnico realmente bueno, un plan realmente bueno, un esquema establecido, y estamos entusiasmados por su segundo año y por cómo le va”.

Dart, como novato, completó el 63,7% de sus pases para 2.272 yardas, 15 touchdowns y cinco intercepciones. También corrió para 487 yardas y nueve anotaciones, y recibió algunos golpes fuertes en el camino — incluido uno que le provocó una conmoción cerebral y lo dejó fuera por dos partidos.

Crecer cada día fue como Dart respondió a una pregunta sobre lo que espera de sí mismo, y eso incluye tomar mejores decisiones de riesgo-recompensa, algo que muchos quarterbacks móviles van resolviendo (o no) con el tiempo.

Con Nagy al mando, también significa más jugadas bajo centro en lugar de hacerlo desde una formación en shotgun. Ese ajuste está en marcha.

“Ha sido algo que realmente hemos impulsado y en lo que hemos tenido un montón de repeticiones esta temporada baja”, explicó Dart. “Hay algunas cosas mecánicas que son diferentes. Probablemente lo más grande sea un poco de referencias de juego de pies dentro del bolsillo. (Pero) me siento muy bien con el rumbo que llevamos, y me siento cómodo”.

Esa comodidad se está construyendo poco a poco con nuevos receptores como Odell Beckham Jr., Calvin Austin, Darnell Mooney y JuJu Smith-Schuster. También se necesita un proceso similar de familiarización con Malik Nabers, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha antes de que se completara siquiera una mitad en la primera apertura de Dart el 28 de septiembre.

Dart contó que él y Nabers hablaron y vieron mucho video en los últimos meses, lo que espera que ayude a ambos a establecer rápidamente una sólida conexión en el campo cuando el receptor número 1 de Nueva York esté completamente recuperado.

Ser la cara de la franquicia y las responsabilidades de liderazgo que conlleva jugar como quarterback también hacen que Dart tenga la obligación de interactuar con compañeros en todas las posiciones del plantel. A su entrenador le gusta lo que ha visto hasta ahora en ese aspecto.

“Es un tipo carismático, pero quiere ganar y espera que todos los demás quieran ganar”, manifestó Harbaugh. “Tenemos a un montón de jugadores que responden, pero también a un montón de jugadores que sienten lo mismo, así que creo que simplemente tiene una buena relación con los muchachos”.

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