Svitolina y Kostyuk alzan trofeos por la Ucrania devastada por la guerra en las canchas de tenis

Es mucho más que los apretones de manos rechazados, a la vez conmovedores e intencionales, de las jugadoras ucranianas en las canchas de tenis en estos días.

Con Elina Svitolina y Marta Kostyuk marcando el camino, alzar trofeos ha sido algo habitual.

El título de Svitolina en el Abierto de Italia el fin de semana fue el segundo consecutivo de Ucrania en torneos WTA 1000. Kostyuk se había consagrado en el Abierto de Madrid dos semanas antes.

Svitolina rindió homenaje el sábado durante la ceremonia de entrega del trofeo, tres días después de uno de los ataques más mortíferos contra Kiev en la guerra de cuatro años con Rusia, a “todas las personas en Ucrania que me han estado apoyando, que han estado mirando por las noches estando en los refugios antibombas".

“Ha sido muy duro para Ucrania en las últimas dos semanas. … Siento todo el amor. Gracias. ¡Slava Ukraini!”, expresó Svitolina tras su victoria sobre Coco Gauff, al invocar la consigna de los ucranianos: “Gloria a Ucrania”.

El saldo de muertos por un ataque con misiles ruso el jueves que arrasó un edificio de apartamentos en Kieve fue de 24, incluidos tres adolescentes.

Del mismo modo, en Madrid, Kostyuk terminó su discurso de victoria con “gloria a Dios y gloria a Ucrania”.

Svitolina, tercera en la carrera anual

El tercer título de Svitolina en el Abierto de Italia llegó ocho años después de su trofeo anterior en Roma. También se produce tras una pausa por maternidad en 2022 que la obligó a abrirse camino de regreso, remontando desde el número 236 en el ranking.

Ahora está de vuelta dentro de las 10 primeras (número 7) a los 31 años y se encamina al Abierto de Francia, que comienza el domingo, nuevamente como aspirante a un título de Grand Slam.

En la clasificación de la carrera de toda la temporada, que toma en cuenta los resultados de este año, Svitolina es número 3, solo por detrás de Elena Rybakina y Aryna Sabalenka.

Svitolina venció de manera consecutiva a tres campeonas vigentes de Grand Slam en el Foro Itálico: a Rybakina (campeona del Abierto de Australia en enero) en cuartos de final, a Iga Swiatek (campeona del año pasado de Wimbledon) en semifinales y a Gauff (ganadora del Abierto de Francia del año pasado) en la final.

“Este es uno de los cuadros más difíciles que he tenido en un torneo”, comentó Svitolina. “Estoy muy orgullosa de la manera en que me he manejado y de cómo he controlado los nervios y he sido constante”.

Kostyuk, en una racha de 11 victorias

La victoria de Kostyuk en Madrid, el título más importante de su carrera, llegó inmediatamente después de que ganara otro título sobre arcilla en Rouen, Francia.

Se retiró del Abierto de Italia por problemas en la cadera y el tobillo, pero irá a Roland Garros con una racha de 11 victorias.

“Siempre ha sido una jugadora muy fuerte”, señaló Svitolina. “Ahora es más constante”.

Svitolina y Kostyuk, número 15, encabezan a siete ucranianas dentro del top 100 del ranking.

“Tomando en consideración la guerra y todo lo que está pasando en nuestro país, creo que es una gran inspiración para la generación más joven”, manifestó Svitolina. “Muestra que es posible. Especialmente para las chicas en Ucrania, es un gran ejemplo”.

Aún no hay apretones de manos con rusas y bielorrusas

Cuando Kostyuk venció a la rusa Mirra Andreeva en la final de Madrid, no le dio la mano en la red. Ese ha sido el protocolo para las jugadoras ucranianas con rivales de Rusia y su aliada Bielorrusia desde que comenzó la guerra. A las jugadoras de Rusia y Bielorrusia se les ha hecho competir con estatus neutral y sin sus banderas nacionales.

Sin embargo, en un giro político este mes, el Comité Olímpico Internacional dijo que las atletas de Bielorrusia deberían volver a competir con su identidad nacional completa.

“La guerra sigue en curso. Siguen cayendo cohetes sobre Ucrania”, afirmó Svitolina. “Esos dos países siguen siendo considerados agresores. Para nosotras es muy triste y muy doloroso ver que esto siquiera se considere”.

Su esposa se retirará

Mientras Svitolina ha estado ganando con más frecuencia en la cancha últimamente, su esposo Gael Monfils podría recibir más atención en su último Roland Garros. El francés se retirará al final del año.

“Va a ser muy, muy ajetreado, pero al mismo tiempo creo que muy especial para nosotros como familia y, por supuesto, para él en lo personal”, dijo Svitolina. “Solo vamos a disfrutar y él va a dar lo mejor de sí. El último”.

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