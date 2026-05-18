Real Madrid y Dani Carvajal se separarán al final de la temporada

El veterano defensor Dani Carvajal no continuará con el Real Madrid la próxima temporada, anunció el club el lunes.

El Madrid señaló que el club y el jugador acordaron poner fin “a una etapa maravillosa” al término de la actual temporada.

El contrato de Carvajal vence en junio. El lateral derecho, de 34 años, se incorporó al Madrid en 2002 y ha disputado 23 temporadas con el gigante español: 10 en la cantera y 13 con el primer equipo.

“Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera", dijo el presidente del club, Florentino Pérez. “Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club”.

"Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar, esta es y será siempre su casa”, añadió.

De acuerdo con el club, Carvajal disputó 450 partidos con el Madrid y marcó 14 goles. Ayudó al equipo a conquistar 27 títulos, incluidos seis coronas de la Liga de Campeones.

"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, expresó el equipo.

El Madrid indicó que homenajeará a Carvajal durante el último partido del equipo en la liga española este fin de semana.

Carvajal regresó recientemente de una grave lesión en el pie derecho. Perdió su puesto fijo en el once titular del Madrid tras el fichaje de Trent Alexander-Arnold esta temporada.

En su día titular indiscutible con España, las lesiones de las dos últimas temporadas han provocado que Carvajal se perdiera la mayoría de los partidos de la selección, con Pedro Porro y Marcos Llorente ocupando su lugar. No se espera que Carvajal sea convocado por el seleccionador Luis de la Fuente para el Mundial.

España debutará en el torneo contra Cabo Verde en Atlanta el 15 de junio.

Con España, Carvajal disputó 51 partidos, ayudando a ganar el Campeonato Europeo de 2024 y la Liga de Naciones de 2023.

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