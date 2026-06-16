Suecia no tiene a un defensor cualquiera en el Mundial. Tiene a un barón

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son parte de la realeza del fútbol que engalana el Mundial en Norteamérica.

Pero, si lo que se quiere es aristocracia de la vida real, entonces el equipo a seguir es la selección de Suecia.

Gustaf Lagerbielke, un defensor de 26 años que jugó todo el partido del domingo en el que Suecia apabulló 5-1 a Túnez, es barón de una familia noble en Suecia. Su padre y su abuelo son condes.

Por lo general, los futbolistas suelen tener un origen modesto, como Messi y Ronaldo, por ejemplo.

No es el caso de Lagerbielke.

“Quiero decir, es raro”, comentó en una entrevista antes del Mundial.

Lagerbielke creció en Djursholm, un elegante suburbio de la capital sueca, Estocolmo. Cuando jugaba al fútbol de niño, llevaba el escudo de armas de la familia en sus espinilleras, relató.

“De niño quería convertirme en futbolista profesional", señaló Lagerbielke tras el partido del domingo en Monterrey. "Ellos (mi familia) me han enseñado a ponerme metas. Están muy contentos y orgullosos de mí".

Su linaje ha sido tema de conversación a lo largo de una carrera que lo ha llevado de Suecia (AIK, Sollentuna, Västerås, Elfsborg y Degerfors) a Escocia (Celtic) y ahora a Portugal.

Algunos sectores de la prensa británica informaron que ocupa el puesto 254 en la línea de sucesión al trono sueco, aunque Lagerbielke señaló: “No sé si eso es verdad”.

“Pero creo que para que eso ocurra, mucha gente tendría que desaparecer. Y no quiero que eso pase”, subrayó.

Por ahora, Lagerbielke solo quiere ayudar a Suecia a convertirse en el rey del fútbol en el Mundial.

“Es increíble tener una de las victorias más grandes en la historia de Suecia en el Mundial”, señaló.

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Ethan Wilcox es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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Douglas informó desde Sundsvall, Suecia.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa