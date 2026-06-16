Resultados del Mundial 2026: jornada histórica de empates en la que los favoritos España y Bélgica tropiezan

En un solo día se registraron cuatro empates en el Mundial, lo que supone solo la segunda vez en la historia y la primera en 68 años.

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un emocionante empate, en el que Elijah Just anotó dos goles para los All Whites, mientras que Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi aseguraron un punto para Irán.

Bélgica salvó un punto ante Egipto después de que la entrada de Romelu Lukaku provocara un gol en propia puerta, que anuló el impresionante gol de Emam Ashour.

España, favorita del torneo, quedó en un empate sin goles ante Cabo Verde, lo que generó inquietudes sobre su desempeño.

Por su parte, Uruguay remontó para conseguir un empate 1-1 contra Arabia Saudita. Maxi Araujo igualó el marcador después de que Abdulelah Al-Amri le diera la ventaja a los Halcones Verdes.