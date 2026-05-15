Manuel Neuer extiende su contrato con Bayern Múnich otra temporada, a los 40 años

Manuel Neuer extendió contrato con el Bayern Múnich por un año más, lo que mantiene al arquero de 40 años en el campeón alemán mientras guía a su sucesor a largo plazo.

Neuer afrontará otra temporada en el Bayern, 15 años después de incorporarse al club. Se mantiene como el capitán y guardameta titular tras sus destacadas actuaciones en la Liga de Campeones pese a los problemas físicos que ha tenido esta campaña.

Lleva 597 partidos disputados con el Bayern y está a punto de convertirse en el quinto jugador en la historia del club en alcanzar la marca de 600.

El suplente Jonas Urbig es considerado el sucesor de Neuer a largo plazo y esta temporada ha recibido cada vez más minutos. El papel de Neuer incluye orientar a Urbig.

El anuncio se dio a conocer el viernes, antes del último partido del Bayern en la Bundesliga esta temporada: el sábado en casa contra Colonia.

Sven Ulreich, otro suplente de Neuer, también firmó por un año más.

“Manuel y Sven seguirán apoyando a Jonas en su camino para convertirse en el futuro del FC Bayern”, dijo Max Eberl, miembro de la junta directiva del Bayern responsable del área deportiva, en un comunicado.

Neuer conquistó hace un mes su 13er título de liga alemana con el Bayern y podría completar el doblete nacional por primera vez desde 2020 si el Bayern vence a Stuttgart en la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo.

El portero se ha concentrado en el Bayern desde que se retiró de la selección alemana tras la Eurocopa 2024. Es probable que Oliver Baumann, de Hoffenheim, sea el titular de Alemania en el Mundial el próximo mes.

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